המתיחות במזרח התיכון מסלימה בשעות האחרונות לרמות חסרות תקדים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח והפעם קיים. ארצות הברית החלה להפציץ מטרות באיראן. הצבא האמריקני יבצע עוד תקיפות נוספות באיראן במהלך הלילה, בתגובה להפלת מסוק קרב אמריקני במצר הורמוז. "אנחנו הולכים לתקוף אותם חזק מאוד", הצהיר טראמפ בבית הלבן.

בהצהרה נוספת, מאוחר יותר חשף הנשיא האמריקני כי הוא שוחח ישירות עם גורמים איראניים שביקשו ממנו "להפסיק להפציץ". לדבריו, "ההפצצות ייפסקו בקרוב", אך הוא הותיר את האפשרות לתקיפות נוספות פתוחה. טראמפ הוסיף כי "הכנו אותם חזק אתמול, ונכה אותם שוב היום". שר ההגנה: "נכה מתקנים מרכזיים" שר ההגנה האמריקני פיט הגסת', שביקר במפקדת פיקוד מרכז (סנטקום) בפלורידה, הוסיף איומים חריפים לעבר טהרן. "אנחנו עומדים לתקוף הלילה חזק באיראן. איראן עומדת לספוג הפצצות על מתקנים מרכזיים", מסר הגסת' בהצהרה רשמית. עם זאת, שר ההגנה הדגיש כי המטרה אינה לפתוח מחדש את המלחמה, אלא ללחוץ על המשטר האיראני לחתום על הסכם. "ההפצצות נועדו לקבוע את התנאים לעסקה", הבהיר הגסת'. על פי הדיווחים, טראמפ עדכן את ראש הממשלה בנימין נתניהו על המהלך רגעים ספורים לפני יציאת הכוחות האמריקניים לפעולה.

מטוסי קרב בדרך לתקיפה באיראן ( דובר צה"ל )

איראן מאיימת: "הטילים מוכנים לשיגור"

בתגובה לאיומים האמריקניים, גורמים רשמיים בטהרן שלחו הערב מסר לוחמני וחריף במיוחד. "הטילים מוכנים לשיגור, ואנחנו מחכים לטיפשות שלכם", מסרו הגורמים האיראנים בהתייחסות ישירה לאיומי הממשל האמריקאי. באיראן הוסיפו אזהרה קונקרטית: "המתקפה בשעות הקרובות תהיה מרה".

חלק ניכר מהמסר האיראני הופנה באופן ממוקד לעבר כוחות חיל הים של ארצות הברית הפועלים במימי המפרץ הפרסי והים הערבי. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ניסה להקטין את חומרת התקרית וטען כי "מיצרי הורמוז הם לא במים בינלאומיים, אך נחלקים על ידי איראן ועומאן".

הגסת' במפקדת סנטקום בפלורידה - דוברות צבא ארה"ב הגסת' במפקדת סנטקום בפלורידה | צילום: דוברות צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:23

דריכות שיא בישראל

בישראל נשמרת דריכות שיא במערכי ההגנה בשל ההצהרות של טראמפ. על פי דיווחים, מטוסי התדלוק שהשתתפו בתקיפה אתמול המריאו מנמל התעופה בן גוריון. גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי המערכה מול איראן לא תמה ועשויות להיות תקיפות נוספות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו וגורמים במערכת הביטחון מטילים ספק באפשרות לחתימה של הסכם ממשי עם איראן, כך דווח בכאן 11. הם מעדיפים את חידוש הלחימה, והיו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפה ישראלית. יצוין כי פיקוד העורף לא שינה את מדיניות ההתגוננות ברחבי הארץ בשלב זה.

במקביל, טראמפ התייחס גם למתיחות בין ישראל לטורקיה. בתשובה לשאלת כתבת ערוץ 14 ליבי אלון, הנשיא האמריקאי הבהיר: "אני מחבב מאוד את ארדואן. הוא אדם חזק מאוד. אני לא חושב שזה יקרה עם טורקיה, לפחות כל עוד אני הנשיא, משום שארדואן מכבד אותי ואני מכבד אותו".