שר ההגנה האמריקאי: נתקוף הלילה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן

מטוסי קרב בדרך לתקיפה באיראן ( דובר צה"ל )

הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן עשויה להסתיים הלילה.

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת' המבקר במפקדת פיקוד מרכז (סנטקום) בפלורידה אחרי ביקור בבסיסי בגוואטנמו בקובה, שיגר הערב איומים לעבר איראן: "אנחנו עומדים לתקוף הלילה חזק באיראן. איראן עומדת לספוג הפצצות על מתקנים מרכזיים". עם זאת, הגסת' הדגיש כי ההפצצות לא נועדו כדי לפתוח מחדש את המלחמה אלא אלא כדי לקבוע את התנאים לעסקה.

הגסת' במפקדת סנטקום בפלורידה - דוברות צבא ארה"ב הגסת' במפקדת סנטקום בפלורידה | צילום: דוברות צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:23

בישראל נערכים כבר מהבוקר, לתקיפה אמריקנית באיראן, כדי להכריח את המשטר האיראני לחתום על הסכם נוח יותר.

מוקדם יותר הערב, הודיע טראמפ כי ארה"ב מתכוונת להכות באיראן גם הלילה בתגובה על הפלת המסוק האמריקני במצר הורמוז. מטוסי התדלוק שהשתתפו בתקיפה אתמול המריאו מנמל התעופה בן גוריון, ולכן בישראל נשמרת דריכות שיא במערכי ההגנה בשל ההצהרות של טראמפ.

כעת אחרי האיומים של טראמפ והתוספת של הגסת' עכשיו, נראה כי הערב הולך להיות מעניין במפרץ הפרסי.