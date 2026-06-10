רגע לפני הבחירות: מכה קשה לגדעון סער

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את מהלך המיזוג המתוכנן בין מפלגת הליכוד לבין מפלגת "תקווה חדשה" בראשותו של השר גדעון סער, כך פרסם לראשונה הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך.

על פי הדיווח, ההתלבטות של נתניהו מגיעה כחלק מסדרת בחינות, סקרים והערכות מצב אסטרטגיות שמבצעים בסביבת ראש הממשלה לקראת הבחירות הקרובות, במטרה למקסם את כוחו של גוש הימין.

התכנון המקורי: שריונים לסער ואלקין

על פי ההסכמים והתכנונים הנוכחיים בין הצדדים, שתי המפלגות היו אמורות לרוץ כרשימה אחת משותפת המורכבת משתי סיעות נפרדות. במסגרת זו, אנשיו של גדעון סער היו צפויים לקבל שני שריונים במקומות ריאליים ברשימת הליכוד לכנסת.

המתווה המדובר כלל את שילובו של יו"ר המפלגה גדעון סער בעשירייה הראשונה של הרשימה המאוחדת, ואילו השר זאב אלקין היה אמור להשתבץ בעשירייה השנייה. מהלך זה נועד לאפשר לראש הממשלה לבקש ממרכז הליכוד אישור למספר שריונים נוספים עבור אישים אחרים ברשימה, ללא קשר למקומות שהוקצו לאנשי "תקווה חדשה".

סער: "לא יודע מה יקרה"

במקביל ללבטים המדווחים בצד של הליכוד, נראה כי גם בתוך מפלגת "תקווה חדשה" שומרים על ערפול בנוגע לעתיד המשותף. יו"ר המפלגה גדעון סער התייחס לאחרונה לסוגיית האיחוד במהלך פגישה רשמית של הנהלת מפלגתו, ושידר קו מסויג למדי בפני חבריו.

בדברים שנשא בפני הנהלת המפלגה אמר סער כי הוא אינו יודע מה יקרה בהמשך הדרך, והבהיר לנוכחים בחדר כי נכון לעכשיו, הם אינם הולכים לקראת מהלך של מיזוג מלא עם מפלגת השלטון.

מטעם מפלגת "תקווה חדשה" בחרו להכחיש את הדיווחים הרשמיים על פילוג מסתמן או על שינוי בתוכניות, ומסרו בתגובה קצרה: "אין יסוד לדברים".