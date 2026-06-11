האור שבעולם: מבזק החדשות החיוביות שקרו השבוע

כששתי המסיבות הגיעו בו זמנית לחגוג במקלט

ביום שני האחרון מדינת ישראל עברה למצב חירום, משרד החינוך הודיעו על ביטול הלימודים בכל המוסדות החינוכיים, התרעות ואזעקות פרצו בכל רחבי הארץ ואירועים מכל הסוגים נדחו, התבטלו או התקיימו במתכונת מצומצמת, בהתאם להוראות פיקוד העורף. באותו יום, שתי חגיגות גדולות תוכננו בצפון. חתונתם של תומר עוז (חזיזה) ולין הודיה וכן חגיגות 13, בר מצווה, לבניה כהן. שתי החגיגות באותו מתחם אירועים. כאשר רצף אזעקות פילחו את המנגינות – האורחים משני האירועים, המשפחה וכמובן החוגגים נאלצו לעבור למקלט שבמתחם. במקום להיכנס ללחץ, המקלט הפך לחגיגה אחת גדולה. שמחה מהולה בשמחה. מאות רקדו, שמחו – ולא רק האורחים, המשפחה והחוגגים – גם עוברי אורח שנקלעו לאזור, כולם יחד ב"רחבת הריקודים" המאולתרת שבמרחב המוגן. כאשר חתני השמחה נפגשו, נרשם רגע מרגש נוסף כשחזיזה, החתן הבוגר, ביקש מבניה כהן, החתן הצעיר, לברכו | צפו בתיעוד

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חגיגות יום הולדת במונית

"מוקדש לכל מי שאיבד אמונה בטוב שבבני אדם." – כשנהג המונית הגיע עם בלונים ועוגת קומות.

תענו בכנות, כמה מאיתנו יודעים את שמו של נהג המונית שמסיע אותנו? כמה מאיתנו יודעים מה התחביבים שלו? או מכירים את השם של אשתו?

לפני כשבועיים, עדי כרמלי הזמינה מונית דרך אפליקציית ההזמנות. בעוד ואנו רגילים בד"כ לצאת מיד מהאפליקציה ולהמשיך בשגרת חיינו עד ל"צפצוף של המונית מתחת לבית" – עדי נשארה עוד רגע במסך וגילתה שנהג המונית, ליאור שמו, חוגג יום הולדת. עדי השקיעה מזמנה ומכספה וכשירדה למונית נכנסה עם בלונים, שוקולדים וברכה חמה. ליאור, שהתרגש מאוד, הודה לה מקרב לב והודה שלא ציפה להפתעה שכזו.

חוגגים יום הולדת במונית - ללא חוגגים יום הולדת במונית | צילום: ללא 10 10 0:00 / 0:33

כשבוע לאחר מכן, עדי עצמה חגגה יום הולדת. ליאור, שגילה על כך, חיכה לה מתחת לבית עם עוגת קומות, בלונים, ותעודת הצטיינות בשם חברת המוניות. "היום אנחנו נחגוג לך בחזרה" התעקש. שני הסיפורים מתחברים לשרשרת של חסד של ממש | צפו בתיעודי שתי החגיגות.

מתנת יום ההולדת לעדי ( ללא )

רובה, מדים, ומחברות בגרות

כשאנחנו מדמיינים חייל צה"ל בלבנון , האסוציאציה הראשונה שלנו היא כמובן מדי הזית, רובים ואמצעי מלחמה. אל רשימת התגובות הראשוניות האלו תוסיפו דף, עט, ושקית מלאה במתכונות של תלמידים. השבוע תועד בדרום לבנון, נגביסט שממשיך בכל הכוח לבדוק את המתכונות של התלמידים שלו במחשבת ישראל.

בהפוגה בין פגז לפגז, בין תדריכים, בעודו מגן עלינו – המורה הזה החליט שלא משנה מה, הוא לא מפסיק את השגרה – גם אם זה מדרום לבנון. תיעוד שמראה שוב את הלוחמים המופלאים והמיוחדים שלנו, את הכוח הענק שלהם ואת הניגודיות הגדולה שבין הלחימה לחינוך.