אימפריית הנדל"ן של גולדקנופף: מיליון וחצי ש"ח בשנה משכר דירה

איך הפך יצחק גולדקנופף לטייקון נדל"ן? כתב ערוץ i24News, אבישי גרינצייג ממשיך הערב לחשוף את נכסיו של יו"ר יו"ר יהדות התורה, מתוך חקירת רשות המסים.

בעקבות החקירה שנחשפה בימים האחרונים, הוצגו נתונים המראים קפיצה חריגה בהכנסותיו המדווחות משכירות נדל"ן. על פי הדיווח, "בשנת 2021 בלבד הכנסותיו משכירות נדלן עמדו על 1,572,990 ש"ח". נתון זה מעורר תהיות רבות כאשר משווים אותו לנתוני העבר. "בשנת 2020 הדיווח השנתי עמד על 95,600 ש"ח בלבד, כלומר זינוק של יותר מ-1600% בהכנסות של גולדקנופף עצמו משכירות נדלן".

אימפריית הנדל"ן של גולדקנופף - מתוך שידורי i24Nees אימפריית הנדל"ן של גולדקנופף | צילום: מתוך שידורי i24Nees 10 10 0:00 / 1:53

גולדקנוף סיפק הסבר לרשות המסים באשר לגידול הדרמטי, בטענה שאין מדובר בהכנסה שוטפת רגילה, אלא בתשלום רטרואקטיבי רק לפנים משורת הדין. על פי הסברו, מדובר בתשלום על שנים קודמות למרות שלא היה חייב בכך.

"אני משלם לכם ב-2021 על שנים קודמות שלא הייתי חייב אבל אני רוצה לשלם בכל זאת". עם זאת, מציין גרינצייג, כי נראה כי רשויות האכיפה אינן ממהרות לקבל את הגרסה הזו.

נקודה משמעותית נוספת בפרשה היא מועד ביצוע התשלום. גולדקנוף בחר להסדיר את העניין "בסוף 2022", עיתוי שמעלה סימני שאלה: "מה קרה בסוף 2022? הוא נבחר לשר השיכון. העיתוי הזה לא מקרי".

כעת, גורל התיק תלוי בהחלטת הדרגים המשפטיים הבכירים ביותר. את ההתפתחות סיכם גרינצייג: "כל הסיפור הזה ממתין על שולחנה של היועצת המשפטית לממשלה האם לחקור אותו באזהרה כן או לא". לפי שעה, "היועצת המשפטית לממשלה לא נלהבת לפתוח בחקירה בטוח לא לפני בחירות", אולם במערכת המשפטית "ימתינו ויראו לאיפה זה יתגלגל".