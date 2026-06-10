תפנית חריגה באולפן חדשות 12: "אני בחיים לא אשכח לו את זה"

הפרשן החרדי ישראל כהן, הגיע היום (רביעי) לאולפני חדשות 12, למה שהיה אמור להיות עימות סוער עם חברת הכנסת מירב כהן מ'יש עתיד', סביב העברת חוק יסוד לימוד תורה שעבר היום בקריאה טרומית.

אלא שבתחילת הדיון, כהן דווקא בחרה להעריף על הפרשן החרדי מחמאות לרוב.

"אני רק אגיד שהפעם האחרונה שאני וישראל נפגשנו היתה בהפגנה בתל אביב למען החזרת החטופים. אני הייתי בכל ההפגנות האלו, אבל הציבור שישראל בא ממנו, דמם והוא דווקא הגיע עם הילד הקטן והחמוד שלו להפגין בשביל להחזיר את החטופים ואני לעולם לא אשכח לו את זה".