המסר החריג של נתניהו ללבנונים: "זוכרים את בתי הקפה?"

ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר היום (רביעי) מסר לעם הלבנוני.

בדבריו אמר נתניהו: "יש לי מסר עבורכם, אזרחי לבנון. ישראל איננה במלחמה אתכם. אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שעושה את דברה של איראן, ומשתמש בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל.

האם אתם זוכרים את לבנון לפני שאיראן וחיזבאללה הפכו אותה לסיוט? זוכרים את בתי הקפה? את התרבות? זוכרים את השקט? כל זה איננו עוד, משום שחיזבאללה ואיראן רוצים לגרור אותנו למלחמה שוב ושוב ושוב. מגיע לכם טוב יותר. לילדים שלכם מגיע טוב יותר. אתם יודעים שישראל תעשה כל מה שנדרש כדי להגן על המשפחות שלנו, על הקהילות שלנו".

עוד אמר נתניהו: "חיזבאללה חלש מאי פעם. ישראל חזקה מאי פעם. חיסלנו כמעט 10,000 מחבלי חיזבאללה עד כה. אנחנו מטהרים באופן שיטתי את דרום לבנון מהקנאים הללו. לא משנה היכן הם נמצאים, אנחנו נמצא אותם.

אתם גם יודעים שאנחנו כמהים לשלום אתכם, עם לבנון. שלום שבו שני העמים שלנו יוכלו להשקיע יחד, לבנות יחד ולשגשג יחד. המכשול היחיד לחזון היפה הזה - הוא חיזבאללה. הם רוצים מלחמה, לא שלום. הם רוצים מוות, לא חיים. הם יקריבו כמה שיותר מכם כדי להשיג את מטרותיהם החולניות".

לסיום הוסיף נתניהו: "אל תתנו לעתיד שלכם להיות מוכתב בידי תיאוקרטים מימי הביניים שנחושים להשמיד את הציוויליזציה המשותפת שלנו.

ישראל רוצה שלום אתכם. קחו את עתידכם בידכם. הצטרפו לישראל. בנו ביטחון ושגשוג לכל ילדינו. וברגע שחיזבאללה יפורק, האפשרויות יהיו אינסופיות - והשמיים הם הגבול".