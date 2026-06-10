צה"ל מתקרנף: הרמטכ"ל עוד לא החליט לגבי שילוב בנות בשיריון 

יממה לאחר מכתב ראש ישיבות ההסדר שאיימו במרד ולא ישלחו את תלמידיהם לשרת בשיריון, מפרסם דובר צה"ל מכתב ארוך בו הוא מודיע כי מדובר בפיילוט שהנוחת על צה"ל, תוצאותיו טרם נידונו על ידי הרמטכ"ל וכי בכל מקרה לא יהיו בנות ובנים ביחד בשיריון.

הודעת דובר צה"ל: "לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה, רב-זירתית וחסרת תקדים, בה הורחבו משימותיו המבצעיות של צה״ל, ועלה באופן משמעותי הנטל על מערך המילואים - צה״ל זקוק לכל לוחם ולוחמת, כצבא העם, צה”ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות, תוך מאמץ גדול לשמירה על אורח חייהן וצרכיהן, באופן שאינו פוגע באוכלוסייה אחת על חשבון האחרת".

מכתב ראשי הישיבות: לא נשלח את תלמידינו לחיל השיריון ( ללא קרדיט )

בהתייחס לפיילוט של שילוב הבנות בחיל השיריון, מודיע דובר צה"ל כי זו הנחתה של בג"צ על הצבא: "בג״ץ לא הנחה את צה״ל לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא הנחה לקיים את הפיילוט המתוכנן בנושא", אך עם זאת מבהירים, כי "צה״ל פועל לשלב נשים בתפקידי לחימה ככל הניתן.

על הפיילוט הם אומרים כי מדובר בניסיון, שלא הגיע להחלטת הרמטכ"ל: "פיילוט כשמו כן הוא - מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך. הפיילוט יתבצע בהתאם לפקודת השירות המשותף, תוך הקפדה על עמידה בכלל הסטנדרטים המבצעיים והמקצועיים הנדרשים, ובהתאם לצורך המבצעי.

בכלל האפשרויות הנבחנות בפיילוט לא קיימת חלופה בה עתיד להתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת.".

נכון לעת הזו, הפיילוט טרם הגיע לשולחנו של הרמטכ״ל והנושא יידון בעת הקרובה. בכירי צה"ל עומדים בחודשים האחרונים בקשר רציף עם ראשי ישיבות ההסדר ונציגיהם לצד גורמים נוספים בציבור הדתי-לאומי בהקשר זה.

צה”ל מעריך ומוקיר את תרומתם של כלל המשרתים והמשרתות, ובכלל כך משרתי ישיבות ההסדר למאמץ הביטחוני בכלל הזירות.