מאי גולן שוברת שתיקה: התעללו בקרוביי, הרעיבו אותם

השרה מאי גולן התייחסה היום (רביעי) לסיומה של החקירה נגדה, ועל העברת תיק השוחד נגדה לפרקליטות. גולן טענה כי מדובר ברדיפה אישית.

בהודעתה כתבה גולן: "תעשו את עצמכם מופתעים: ערב בחירות, ומי שרודפים את אנשי הימין יוצאים בריצת אמוק לתפור גם אותי. מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים ושלא יהיה לכם ספק שכל הטענות המופרכות והשקריות עוד יתפרקו מאליהן - כי לא ביצעתי שום עבירה!

מרגע שנודע שאני חושפת מחדלים ופשעים שהחונטה כל כך חוששת מהם ומזיזה את הגבינה המסריחה ביותר, התקבלה החלטה לרדוף אותי בכל דרך אפשרית".

עוד כתבה גולן: "הייתי מתייצבת בשמחה לחקירה אם הגוף החוקר והרודף לא היה מוטה ומתנהל כמו שליחי המאפייה הסיציליאנית כשהלכו שבי אחר ״תחקירים״ מונפצים, רכילותיים ושקריים - ולא היססו לפעול בדרך עבריינית ולהתעלל במקורביי, כולל הרעבתם, השפלתם ודריסה ביזיונית של זכויותיהם הבסיסיות ביותר! הכל ״כשר״ בדרך לתפירת התיקים האובססיבית נגד הימין.

זה כבר לא יעבוד לכם. הציבור לא קונה יותר את השקרים ועלילות הדם! בשם השם נמשיך לעשות ולהצליח - רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום!".