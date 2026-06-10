קרעי באולפן סרוגים: "בג"צ מסכל את העם; מנסה לייאש מצביעי ימין"

שר התקשורת שלמה קרעי התארח בתכנית 'כיפות ברזל' באתר סרוגים והתייחס לרפורמה שהוא מקדם בנושא שוק התקשורת.

בראיון לנתנאל איזק התייחס קרעי לתכניות שלו בשוק הטלוויזיה: "כולם כולם בשבועות האחרונים מבינים שאנחנו הולכים לקראת העברה של הרפורמה, רפורמת הענק הזו שתפתח את השוק, שתשבור את המונופול שלהם על התודעה של הערוץ 12".

הוא הוסיף כי האופוזיציה והייעוץ המשפטי מנסים לסכל את החוק במקום לטייב אותו, אך הוא נחוש להמשיך: "פקידי מדינה הם לא אין להם פריבילגיות מבחינתי יותר מאשר פקידים בשירות הפרטי. אני יכול לשבת עם המנכ"ל שלי עד 4 בבוקר ולהספיק את מה שצריך".

בשורה למגזר: "סרוגים יוכל להפוך לערוץ"

קרעי הסביר כי המבנה הנוכחי של שוק התקשורת מונע מגופים חדשים להיכנס, וציין כי הרפורמה תאפשר לאתרים כמו 'סרוגים' להרחיב את פעילותם למסך הטלוויזיה ללא חסמי הרגולציה הנוכחיים.

"כשהחוק יעבור סרוגים יוכל להפוך להיות ערוץ... אנחנו דורשים מהם בחוק, מפקיעים מהם 10 אפיקים חדשים לערוצי חדשות חדשים שיקומו שיקבלו מקום בחינם". הוא הדגיש כי ערוץ 12 חושש מהתחרות הצפויה: "ערוץ 12 יודע שכל ערוץ שנוסף לוקח לו חלק מהצופים... פתאום נפתח למגוון רחב יותר, פתאום 15, פתאום 16".

המתקפה על מערכת המשפט והתקשורת

חלק משמעותי מהראיון הוקדש לקשר שלטענת השר קיים בין מערכת המשפט לכלי התקשורת המרכזיים. קרעי הביע תמיכה גורפת בחברת הכנסת טלי גוטליב ובמאבקה במערכת.

"טלי עושה עבודת קודש... היא עומדת יחד עם עוד כמה בודדים בראש החץ של המאבק בכנופיית שלטון החוק, באכיפה הבררנית שלה". הוא הוסיף כי קיים אינטרס משותף בין הגופים: "מערכת המשפט מגנה על התקשורת מפני הרפורמה שלי לא סתם, כי התקשורת מגנה עליהם... התקשורת והמשפט מפרכסים אחד את השני".

קרעי אף תקף את התערבות בג"ץ בהחלטות הממשלה, כמו במקרה של מינוי מועצת הרשות השנייה: "בג"ץ בצו ביניים, ככה בלי נימוק בלי כלום, החזיר את המועצה של הממשלה הקודמת... בג"ץ מסכל את העם, מסכל את הממשלה".

האכיפה הבררנית זועקת לשמיים

בנוגע לסוגיית החסינות של טלי גוטליב וההשוואה לחברי כנסת אחרים, טען השר לאפליה ברורה מצד מערכת האכיפה.

"גלעד קריב בוודאות הוציא מוועדת חוץ וביטחון מידע... האכיפה הבררנית זועקת לשמיים". לדבריו, המטרה של המערכת היא לייאש את מצביעי הימין: "החשש שלי שהם מדכאים הצבעה, הם גורמים לחלק מהציבור להבין אין לכם מה לצאת לקלפי, אנחנו פה קובעים הכל".

"יהיה שינוי בבג"ץ - כולם מסיימים קדנציה"

למרות הקשיים, השר קרעי אופטימי לגבי העתיד ומבטיח כי הממשלה תמשיך להוביל מדיניות ימין נחושה, כולל שינוי פני מערכת המשפט עם סיום כהונתם של שופטים נוכחיים.

"שופטי בג"ץ מסיימים את הקדנציה שלהם בשנתיים הקרובות... צריך לתת את הכוח להמשיך את הדבר הזה". הוא סיכם את הנושא באמירה כי הנבחרים הם "שומרי הסף האמיתיים" שבאים למבחן הציבור.

הביקורת נגד נתניהו: "כמו חטא המרגלים"

בסיום הראיון, התייחס השר לביקורת המשתנה כלפי ראש הממשלה נתניהו בנושאים ביטחוניים ומדיניים, כשהוא משווה זאת לחטא המרגלים.

"הם באו והכניסו את הפרשנות שלהם... הביקורת נכתבה מראש. הם תמיד ימצאו כמו המרגלים, אבל אנחנו רואים את הדברים בעין נכונה". הוא חתם את דבריו בביטחון בהמשך המערכה הצבאית: "מדינת ישראל תמשיך 'ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם'. נמשיך להשמיד את אויבנו, כוח ההרתעה חזר".