איזנקוט משיב אש: "אני בז לו, הוא עבריין!" 

יו"ר מפלגת ישר! חבר הכנסת גבי איזנקוט, התייחס היום (רביעי) למתקפה של מפגלת הליכוד נגדו, והגיחוך על שפת האנגלית שלו.

בריאיון למורן אזולאי בווינט, התייחס איזנקוט לכך שהפוסט נגדו הופץ על ידי יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ואמר: "אני בז לאותו עבריין, לאותו בן אדם שפגע בביטחון המדינה. הוא היה צריך להתחפר באיזה בונקר. הוא אדם בזוי. לא ראוי בעיניי שבן אדם כזה יהיה בציבוריות הישראלית. מה זה אומר על נתניהו, מה זה אומר על הליכוד, שאיש בזוי כזה הוא האיש שכולם שם חוששים ממנו והוא מוביל אותם באף?"

איזנקוט המשיך ואמר: "ואני שואל את עצמי, איפה הייתה האנגלית המשובחת של נתניהו ב-7 באוקטובר? היא עזרה לנו במשהו? היא לא עזרה בכלום. איפה האנגלית המשובחת שלו בחיזוק יחסי ישראל-ארה"ב, שהבוקר נמצאים בשפל?"

הרמטכ"ל לשעבר הוסיף: "אני לא התהדרתי אף פעם באנגלית משובחת. אבל אני יודע לדבר, לקרוא ולכתוב, והסתדרתי בהרבה פגישות. ולעצם העניין זה נראה לי פעילות של חלשים. הם מבוהלים.

אני רואה את הבהלה שלהם דרך הערוצים. בערוץ 14 אני מטופל בכל סלוט למעט המזג אוויר. אני מניח שזה יקרה בימים הקרובים, ואני אהיה אשם בהתחממות של יוני-יולי. אם הם היו מכירים אותי, הם היו יודעים שזה גורם לי להיות עקשן גדול יותר. זה גורם לי להיות נחוש יותר, אז הם יכולים להמשיך".