מדריך לחובבי הכדורגל: שמונת המשחקים במונדיאל שאסור לפספס

חובבי הכדורגל המושבעים יודעים שמונדיאל הוא לא רק חגיגה של הקהל הרחב, אלא בראש ובראשונה הפיק הדרמטי של הכדורגל העולמי. הפורמט המורחב של מונדיאל 2026 בארצות הברית, מקסיקו וקנדה אולי מייצר עומס משחקים, אבל שלב הבתים הנוכחי מביא איתו כמה פנינים אמיתיות – מפגשים שמפגישים מסורת ארוכת שנים, אלופות עולם היסטוריות, כוכבי על בלתי מעורערים והרבה מאוד יוקרה.

אם אתם חיים ונושמים כדורגל, אלו שמונת המשחקים שאסור לכם להחמיץ בשום אופן (כל הזמנים מותאמים במדויק לשעון ישראל): 1. ברזיל נגד מרוקו (בית C) מתי: יום ראשון, 14 ביוני, בשעה 01:00 בלילה (בין שבת לראשון)

יום ראשון, 14 ביוני, בשעה 01:00 בלילה (בין שבת לראשון) אצטדיון: ניו יורק / ניו ג'רזי (MetLife Stadium)

ניו יורק / ניו ג'רזי (MetLife Stadium) בקצר: שיאנית הזכיות עם 5 גביעי עולם פותחת את הקמפיין שלה במבחן אש קשוח במיוחד. מולה תתייצב מרוקו, נבחרת שהפכה לאהובת הקהל הניטרלי אחרי המסע המופלא לחצי הגמר בקטאר 2022. זהו מפגש בין הג'וגה בוניטו הברזילאי המסורתי לבין הלב, הקצב הבלתי פוסק והמשמעת הטקטית המרוקאית. 2. הולנד נגד יפן (בית F) מתי: יום ראשון, 14 ביוני, בשעה 23:00

יום ראשון, 14 ביוני, בשעה 23:00 אצטדיון: דאלאס (AT&T Stadium)

דאלאס (AT&T Stadium) בקצר: האורנז' ההולנדית נחשבת לאחת הנבחרות האהובות והמזוהות ביותר עם כדורגל התקפי, למרות הטרגדיה ההיסטורית של שלוש הופעות בגמר ללא זכייה. מולה תעלה יפן – אחת הנבחרות המרתקות בעולם כיום, שהוכיחה בקטאר שהיא קוטלת ענקיות מנוסה (עם ניצחונות על ספרד וגרמניה). משחק שכולו קצב מהיר, הנעת כדור מודרנית ואינטנסיביות גבוהה. 3. אנגליה נגד קרואטיה (בית L) מתי: יום רביעי, 17 ביוני, בשעה 16:00

יום רביעי, 17 ביוני, בשעה 16:00 אצטדיון: דאלאס (AT&T Stadium)

דאלאס (AT&T Stadium) בקצר: המשחק הגדול ביותר של הסבב הראשון. נבחרת שלושת האריות (אלופת העולם מ-1966) מגיעה עם אחד הסגלים המוכשרים והעמוקים ביותר שלה אי פעם. מולה תעלה סגנית אלופת העולם מ-2018, קרואטיה, לשחזור חצי הגמר ההוא ששבר לאנגלים את הלב. מפגש טעון עם היסטוריה עשירה ויריבות מודרנית קשוחה. 4. גרמניה נגד חוף השנהב (בית E) מתי: יום שבת, 20 ביוני, בשעה 19:00

יום שבת, 20 ביוני, בשעה 19:00 אצטדיון: סן פרנסיסקו (Levi's Stadium)

סן פרנסיסקו (Levi's Stadium) בקצר: המאנשאפט הגרמנית, שמחזיקה בארבעה כוכבים מעל הסמל (ארבע זכיות באליפות העולם), מגיעה להוכיח שהיא חזרה לקדמת הבמה. מולה מתייצבת חוף השנהב – אחת הנבחרות האפריקאיות המוכשרות, הפיזיות והאהובות ביותר, שתנסה לנצל את הכלים ההתקפיים שלה כדי להפתיע את ההגנה הגרמנית. משחק קלאסי לחובבי טקטיקה אירופית מול עוצמה אפריקאית. 5. ארגנטינה נגד אוסטריה (בית J) מתי: יום שני, 22 ביוני, בשעה 21:00

יום שני, 22 ביוני, בשעה 21:00 אצטדיון: סיאטל (Lumen Field)

סיאטל (Lumen Field) בקצר: אלופת העולם המכהנת, ארגנטינה, מגיעה לכל מגרש עם לחץ אדיר וציפייה לשחזר את התואר. היא תפגוש את הנבחרת האוסטרית בניצוחו של ראלף רנגניק, שמציגה את אחד מסגנונות ה-Gegenpressing (לחץ גבוה ואגרסיבי) המרשימים ביותר באירופה. זהו אולי לא המשחק הכי נוצץ בשמותיו לקורא הממוצע, אבל עבור טקטיקנים מדובר במעדן של שליטה מול לחץ מטורף. 6. צרפת נגד נורבגיה (בית I) מתי: יום שישי, 26 ביוני, בשעה 23:00

יום שישי, 26 ביוני, בשעה 23:00 אצטדיון: בוסטון (Gillette Stadium)

בוסטון (Gillette Stadium) בקצר: הדו-קרב שכולם חיכו לו. צרפת (אלופת העולם פעמיים, ב-1998 וב-2018) מציגה סגל מפלצתי, אבל עם כל הכבוד לטקטיקה – הפוקוס כאן הוא אישי לחלוטין. קיליאן אמבפה מצד אחד, מול ארלינג הולאנד ומרטין אודגור מהצד הנורבגי. מפגש ישיר בין שניים מהחלוצים הטובים והאהובים ביותר בדור הנוכחי. 7. ספרד נגד אורוגוואי (בית H) מתי: יום שבת, 27 ביוני, בשעה 04:00 לפנות בוקר (בין שישי לשבת)

יום שבת, 27 ביוני, בשעה 04:00 לפנות בוקר (בין שישי לשבת) אצטדיון: יוסטון (NRG Stadium)

יוסטון (NRG Stadium) בקצר: לחלוטין שווה להישאר ערים בשבילו. קרב ענקיות בין אלופת העולם מ-2010 (ספרד) לבין אלופת העולם פעמיים (אורוגוואי ב-1930 ו-1950). שתי אסכולות כדורגל שונות בתכלית: הסגנון הטכני והנעת הכדור הסבלנית של ה"לה רוחה", מול ה"גארה צ'רואה" – הפיזיות, הלב, האגרסיביות והמעברים המהירים של האורוגוואים. 8. פורטוגל נגד קולומביה (בית K) מתי: יום ראשון, 28 ביוני, בשעה 22:00

יום ראשון, 28 ביוני, בשעה 22:00 אצטדיון: לאס וגאס (Allegiant Stadium)

לאס וגאס (Allegiant Stadium) בקצר: המפגש האיכותי ביותר על טהרת הכוכבים הגדולים, שככל הנראה יכריע את ראשות הבית. כריסטיאנו רונאלדו, בטורניר שעשוי להיות הריקוד האחרון בהחלט שלו בגביע העולם, מוביל נבחרת פורטוגלית עמוסת כישרון יחד עם ברונו פרננדש. מנגד, קולומביה הלוהטת עם לואיס דיאס וחאמס רודריגס באחד האצטדיונים המרהיבים ביותר בטורניר.