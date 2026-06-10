בעקבות החרם: העונש של סמוטריץ' לחבר מפלגתו 

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', החליט על הדחת חבר הכנסת משה סולומון.

בהודעה מטם הסיעה נמסר כי ביום שני התקיימה ישיבת סיעת הציונות הדתית שבה נדונה עמדת הסיעה ביחס לחוק. בתום הדיון התקבלה על דעת כלל חברי הסיעה, ובהם גם ח”כ משה סולומון, החלטה ברורה להציב כתנאי לתמיכה בחוק את מחיקת ההשוואה בין לומדי תורה למשרתי השירות הצבאי.

בהתאם לכך הוצגה דרישת הסיעה בפני הקואליציה, וזו התקבלה. החוק תוקן בהתאם לעמדת הציונות הדתית, והתנאי שהציבה הסיעה אושר במסגרת ועדת השרים לחקיקה. ח"כ סלומון היה מודע ומעורב בכל התהליך ובשום שלב לא העלה התנגדות או כוונה להצביע נגד.

למרות זאת, ח”כ משה סולומון בחר לפעול על דעת עצמו, בניגוד להחלטת הסיעה. הוא לא עדכן מראש את חבריו כי בכוונתו להצביע נגד, והפתיע את כלל חברי הסיעה בהתנהלותו ובכך פגע באמונם באופן קשה.

התנהלות כזו אינה מקובלת ואינה יכולה להתקיים במסגרת עבודה סיעתית תקינה, המבוססת על אחריות משותפת, אמון ומשמעת סיעתית. ח"כ סלומון אמור היה להצביע לפי עמדת הסיעה ולכל הפחות לעדכן את יו"ר המפלגה או יו"ר הסיעה מראש בדבר כוונתו להצביע נגד ולתאם איתם את המהלך.

לפיכך, החליט יו”ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ’, להדיח את ח”כ משה סולומון מכל ועדות הכנסת שבהן הוא מכהן מטעם הסיעה, מתוך ההבנה שמי שאינו מחויב להחלטות הסיעה ואינו פועל בשקיפות וביושרה עם חבריו אינו יכול לייצג את עמדתה בוועדות הכנסת.