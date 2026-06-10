אילה חסון פותחת הכל: זה הכישלון הענק של נתניהו 

המגישה אילה חסון התראיינה בראיון מיוחד אצל עמרי אסנהיים בערוץ 13, ושם אמרה כי לראש הממשלה נתניהו יש כישלון אחד עיקרי.

"עם כל היכולות שלו, נתניהו לא ידע להתמודד עם התקשורת", אמרה חסון. אסנהיים עצר ואמר לה: "אומרים אבל שהוא אשף עם התקשורת, שהוא יודע לתמר אותם בטירוף".

חסון קטעה אותו ואמרה: "איזה אשף? אין אדם שמושמץ יותר ממנו בתקשורת, עזוב את ערוץ 14, חוץ ממנו".

בהמשך, אסנהיים שאל את חסון האם נתניהו אומר לה תודה שהיא שונה ולא כמו כל השאר. חסון ענתה לו: "למה שיגיד לי תודה? אין לי דיאלוג כזה איתו. תגיד לי מה אני תינוקת וחסרת ביטחון? אני יודעת שאני מצוינת, איזה שטויות".