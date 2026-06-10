אחרי שנה של היעדרות: המהלך הבא של נועה קירל?

קאמבק בחנוכה? לאחר שנה של היעדרות מהבמות הגדולות של חג החנוכה, כוכבת הפופ נועה קירל נמצאת בימים אלו במגעים מתקדמים לקראת חזרתה לקאסט המופעים המרכזי. לפי דיווח באתר makoz, קירל עשויה לשוב כבר בחג הקרוב לבמת הפסטיגל.

כזכור, בשנה שעברה החליטה הזמרת לקחת פסק זמן מהפקת הענק, לאחר שכיכבה בה במשך למעלה מחמש פעמים רצופות. מנהלה האישי, רוברטו בן שושן, הסביר בשעתו כי השינויים וההתפתחויות המשמחות בחייה האישיים לא איפשרו לה להתחייב לפרויקט התובעני, זאת בעקבות רצונה להתמקד בהכנות לחתונה עם בחיר ליבה, כדורגלן נבחרת ישראל דניאל פרץ, ולשהות לצידו בחו"ל.

הפסטיגל הראשון כאישה נשואה

כעת, לאחר שחגגה את נישואיה לפרץ, נראה כי קירל מוכנה לשוב אל הבמה הגדולה. במידה והמגעים בין הצדדים יבשילו לכדי חתימה רשמית, יהיה זה הפסטיגל השישי שבו היא לוקחת חלק, והראשון שלה כאישה נשואה.

בסביבתה של הכוכבת מדגישים כי שום דבר עוד לא נסגר סופית. הנושא נמצא כרגע בבחינה מדוקדקת של שני הצדדים, בעיקר לטובת התאמת לוחות הזמנים, בשל האילוצים ולוח העבודה הצפוף של קירל.