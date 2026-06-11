״אני חי בשביל המשפחה שלי״: קווין רובין פותח את הלב אחרי לידת בתו

ימים ספורים אחרי שהפכו להורים בפעם השנייה והביאו לעולם בת חדשה, קווין רובין מדבר על התקופה המרגשת בבית עם דניאלה רובין, ההתמודדות עם ההיריון, קיי שכבר בטוח שאבא שלו רקדן - וגם החיבור המחודש שלו למסורת.

"היא יכולה ללדת כל רגע"

הריאיון עם רובין התקיים ממש רגע לפני הלידה, בזמן שהוא ודניאלה כבר היו בכוננות מלאה לקראת הרגע הגדול. "דני עומדת ללדת כל רגע. היא יכולה ללדת כל דקה", סיפר בהתרגשות.

כעת, ימים ספורים אחרי, השניים כבר חובקים בת חדשה לצד בנם הבכור קיי - והמשפחה התרחבה באופן רשמי.

הקרייבינגים שלא נגמרו

במהלך הריאיון סיפר רובין שגם ההיריון הזה הגיע עם לא מעט חשקים מוזרים וריצות ליליות לאוכל. "שווארמות, פלאפלים, בורקס - כל פעם משהו אחר", אמר וצחק.

אבל היה שילוב אחד שבאמת הצליח להפתיע אותו במיוחד: "מלפפונים עם חמאת בוטנים".

למרות כל ההקפצות באמצע הלילה, מבחינתו זו בכלל לא הייתה תלונה: "אני חי בשביל לעשות אותן ואת המשפחה שלי מאושרות".

״קיי בטוח שאני רקדן״

רובין סיפר שגם בנו קי כבר מתחיל להבין שאבא שלו מוכר, אבל בדרך הכי תמימה ומתוקה שיש. "הוא חושב שאני רקדן. הוא ראה אותי בפסטיגל רוקד פעם אחת ומאז מבחינתו אני רקדן".

לדבריו, קיי כבר מבין שאנשים מזהים את אבא שלו ברחוב ועוצרים להצטלם איתו: "הוא יודע שיש לו אבא קצת אחר, אבל אנחנו חיים עם זה בכיף".