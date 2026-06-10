לא מה שחשבתם: מאיה ורטהיימר פגשה עורכת דין לגירושין

הביצה המקומית כמעט החסירה פעימה היום (רביעי), כשנודע שאחת הכוכבות האהובות והיציבות בתעשייה, מאיה ורטהיימר שיתפה בסטורי שהיא הגיעה לפגישה מותחת במשרד של עורכת דין מובילה לענייני משפחה וגירושין.

אבל לפני שאתם נכנסים לפאניקה ומתחילים להספיד את הנישואים הפוטוגניים לאסף זמיר – אפשר לנשום עמוק ולשחרר לרווחה. הכל בסדר בגזרת הזוג המלכותי.

"היום הגעתי לעורכת דין הכי תותחית לענייני גירושין לעזור לחברה", שיתפה ורטהיימר בסטורי. "אני מודיעה לכן בנות, אם חס וחלילה יש גירושין לא לקחת אף החלטה לפני שפוגשים עורך דין. לא לוותר".

אז הסירו דאגה מלבכם – הזוגיות של מאיה ואסף יציבה מתמיד, ולנו רק נותר לאחל לעצמנו לפחות חברה אחת כזאת בחיים.