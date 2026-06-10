יונית לוי על התקופה הקשה בחייה: "הייתי חננה ופחדתי"

מגישת החדשות יונית לוי חזרה היום (רביעי) לביקור מרגש בתיכון "המסורתי" בירושלים, בית הספר שבו גדלה והתחנכה, כדי לשוחח עם התלמידים על ספרה החדש העוסק במאבק באנטישמיות – "אל תאכילו את המפלצת".

בסרטון ששיתפה בחשבון האינסטגרם שלה, שחזרה לוי בחיוך את ימיה כתלמידת תיכון ושיתפה בתחושותיה: "אני בתיכון, חננה, לא אוהבת להתלבש, אוהבת היסטוריה, אוהבת לקרוא עיתונים, מפחדת מהמורה לאנגלית. ושום דבר לא השתנה".

במהלך הביקור סגרה לוי מעגל משעשע כאשר פגשה את אותה מורה מיתולוגית לאנגלית, ואף העניקה לה עותק במתנה מספרה החדש.

כשהיא מביטה בתמונת המחזור שלה יחד עם התלמידים הנוכחיים, בחרה מגישת החדשות לשתף אותם בתובנה כנות ומעוררת הזדהות על גיל ההתבגרות: "אם מישהו רק היה אומר לי אז שכולנו קצת חריגים, לכולם בצורה כזו או אחרת קשה. וזה בלב הסיפור".