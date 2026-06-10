ימים ספורים אחרי שהפך לאבא בפעם השנייה, קווין רובין חושף צד אישי ופחות מוכר בחיים שלו. בריאיון לסרוגים, שנערך באירוע השקת כרטיסי FLY CARD החדשים של מועדון הנוסע המתמיד מבית El Al, הוא מספר איך לידת בנו קיי גרמה לו לחזור להניח תפילין, למה אשתו דניאלה רובין הייתה זו שדחפה אותו להתחזק - ואיך הוא כבר מעביר את הערכים האלו לדור הבא.

צפו בראיון של קווין רובין לסרוגים

קווין רובין - צילום: סרוגים קווין רובין | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 3:34

"מאז שקי נולד החלטתי לחזור להניח תפילין" רובין סיפר כי השינוי התחיל דווקא אחרי שהפך לאבא לראשונה. "מאז שקי נולד החלטתי לחזור ולהניח תפילין", שיתף. לדבריו, מי שחיזקה אצלו מחדש את החיבור למסורת הייתה אשתו, דניאלה רובין, שעברה גיור בשנים האחרונות. "דני עשתה גיור והיא מאוד קרובה לדת. אחרי שקי נולד היא אמרה לי אמרה לי: 'קווין, למה אתה לא מניח תפילין?' ואז אמרתי לעצמי - נכון, למה אני לא מניח?" "התפילין שלי כבר היו פסולות" רובין סיפר כי בעקבות אותה שיחה הלך לבדוק את התפילין הישנות שלו - וגילה שהן כבר לא כשרות. "הלכתי וקניתי תפילין חדשות, ואני מאוד נהנה מזה", אמר. הוא הוסיף כי לצד הנחת התפילין, הוא גם משתדל לשמור שבת מדי פעם: "כמה פעמים בשנה אני גם שומר שבתות, עושה את ההשתדלות שלי. לי זה עושה טוב".

קווין, דניאלה ובנם קיי ( צילום מסך מתוך האינסטגרם של קווין )

"אני רוצה להעביר את זה לקי"

היוצר והמנחה סיפר כי חשוב לו להעביר את הערכים האלו גם לילדים שלו. "אני רוצה שקי יעשה מה שהכי טוב לו, אבל אני מחנך אותו בדרך שלי", אמר.

לדבריו, בנו כבר לומד לומר "שמע ישראל" - רגע קטן שמרגש אותו במיוחד כאבא.

"כל מה שאני מקבל - זה ממנו"

לצד הקריירה וההצלחה, רובין אומר שהאמונה הפכה לחלק משמעותי מהחיים שלו בשנים האחרונות. ״אני מאוד נהנה מזה, אני מאמין, ואני חושב שכל מה שאני מקבל - זה מה'״, שיתף.