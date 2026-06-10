חיזוק נוסף: המנכ"לית לשעבר מצטרפת לאיזנקוט 

תאיר איפרגן, לשעבר מנכ"ליתת משרד העבודה ובכירה בשירות הציבורי, מצטרפת למפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט.

בהודעה מטעם המפלגה נמסר כי איפרגן היא מהדמויות המשפיעות והמוערכות בשירות הציבורי והחברתי בישראל בעשור האחרון, ומי שהובילה את עיצוב שוק התעסוקה, מהפכה בתחום תעסוקת חרדים וכן את ההכשרות המקצועיות ומערך המכללות הטכנולוגיות בעתות שגרה וחירום.

ב-2021 מונתה למנכ"לית משרד העבודה. בתפקיד זה ניהלה את התאמת שוק העבודה למציאות שלאחר מגפת הקורונה, דחפה לשינוי חוקי העבודה בישראל, כולל קידום מודלים היברידיים והפחתת רגולציה.

היא כיהנה בדירקטוריונים ובעמדות מפתח שונות. פועלה הוביל לבחירתה לרשימת 100 המשפיעים של מגזין TheMarker ולרשימת 50 הנשים המשפיעות של גלובס.

איפרגן (46), נשואה ואם לשלוש בנות נולדה וגדלה ברמלה, שירתה בצה"ל כמפקדת פלוגת טירונים. היא בוגרת תוכנית "עתידים למגזר הציבורי" (צוערים לשירות המדינה) ועמיתה ברשת המנהיגות "מעוז". איפרגן היא בעלת תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בינלאומיים ותואר שני במדיניות ציבורית.

איפרגן מצטרפת לשורת בכירים שהצטרפו לישר! בהם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, הכלכלן הבכיר שאול מרידור, השר לשעבר מתן כהנא, חברת הכנסת והשרה לשעבר אורית פרקש הכהן ונוספים.

הרמטכ׳׳ל לשעבר גדי איזנקוט, יו׳׳ר מפלגת ישר! עם איזנקוט מסר: "תאיר מייצגת את המיטב של המנהיגות המקצועית והממלכתית במדינת ישראל. היא משרתת ציבור במובן העמוק ביותר, שפרצה דרך בזכות כישרון, עבודה קשה והבנה עמוקה של צורכי המשק והחברה.

בתקופה שבה השירות הציבורי חווה טלטלות ומתקפות חסרות תקדים, תאיר מביאה עמה עמוד שדרה מקצועי בלתי מתפשר, חזון כלכלי ומנהיגות ישרה. הגעתה לנבחרת שלנו היא בשורה חשובה לכל מי שמאמין בשירות ציבורי חזק, עצמאי ונקי מפוליטיזציה. תאיר, ברוכה הבאה."

תאיר איפרגן מסרה: "מדינת ישראל נמצאת בנקודת שבר פנימית שמחייבת אותנו להחזיר את המקצועיות, היושרה והראייה ארוכת הטווח למרכז העשייה הממשלתית. לאורך כל דרכי, בשירות המדינה ובעשייה האזרחית כיום, האמנתי שהדרג המקצועי חייב לשמש כעמוד השדרה של המדינה, להציב מראה, להתריע כשיש צורך ולעבוד אך ורק למען הציבור.

החלטתי לעשות את הצעד ולעבור מהזירה המקצועית והחברתית לזירה הפוליטית יחד עם גדי איזנקוט, כי הבנתי שבעת הזו נדרשת לנו מנהיגות שקולה, ממלכתית ואחראית, שתדע לשקם את מערכות המדינה, לאחות את הקרעים בחברה ולהוביל את ישראל לחוף מבטחים כלכלי וחברתי וגדי יוכל לעשות זאת על הצד הטוב ביותר".