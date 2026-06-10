אחרי סאנדנס: הסרט הישראלי המדובר של השנה יפתח את פסטיבל ירושלים

אחד הסרטים הישראליים המדוברים של השנה יעמוד במרכז ערב הפתיחה של פסטיבל הקולנוע ירושלים. מארגני הפסטיבל הודיעו כי "עצמאות", סרטו החדש של משה רוזנטל, נבחר לפתוח את המהדורה ה־43 של הפסטיבל ויוקרן בבכורה ישראלית חגיגית ב־9 ביולי בבריכת הסולטן מול אלפי צופים.

הסרט מגיע לירושלים לאחר שכבר רשם הישג מרשים בזירה הבינלאומית, כשנבחר להציג בבכורה עולמית בפסטיבל סאנדנס היוקרתי בתחילת השנה. מדובר בהופעה נדירה יחסית לקולנוע הישראלי, ובפעם הראשונה מזה עשור שסרט עלילתי ישראלי באורך מלא משתתף בפסטיבל האמריקאי הנחשב. במרכז העלילה עומד בועז, נער המגלה רגע לפני בר המצווה שלו סוד מטלטל על אביו הנערץ. הגילוי משנה את יחסיו עם משפחתו וגורם לו לנסות לתפוס את מקומו של האב בבית. תשע שנים לאחר מכן הוא יוצא למסע חיפושים אחר אביו המנוכר, מסע שמאלץ אותו להתמודד עם הזיכרונות וההחלטות שעיצבו את חייו.

פוסטר פסטיבל מהדורה 43 ( באדיבות פסטיבל הקולנוע בירושלים )

את הסרט כתב וביים משה רוזנטל, שזכה לשבחים על סרטו הקודם "קריוקי". בקאסט מככבים אסי כהן, בתפקיד קולנועי ראשון זה 15 שנה, לצד עידו טאקו, קרן צור, מור דימרי, נטע אורבך ויאיר מזור, שמופיע כאן בתפקידו הקולנועי הראשון.

רוזנטל מסר בעקבות הבחירה: "כבוד גדול לפתוח את הפסטיבל עם 'עצמאות' ולחשוף את הסרט לראשונה לקהל הישראלי על הבמה המרשימה הזו. בתקופה שבה הקולנוע הישראלי מתמודד עם אתגרים בזירה העולמית, התמיכה והבמה שמעניק פסטיבל ירושלים הן משמעותיות יותר מתמיד".

"עצמאות" הופק על ידי גרין פרודקשנס וסרטי יונייטד קינג ויופץ בישראל על ידי יונייטד קינג. כעת, אחרי המסע הבינלאומי והתגובות החמות בסאנדנס, הוא מגיע למפגש הראשון שלו עם הקהל המקומי באחד מאירועי הקולנוע הגדולים בישראל.