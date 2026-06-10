מזל טוב: אלון דוידי בבשורה משמחת

ראש העיר שדרות, אלון דוידי, קיבל את אות "גיבורי החברה הישראלית" מטעם המועצה הציונית לישראל. האות הוענק לו כהערכה על מנהיגותו ופעילותו הציבורית המשמעותית, בייחוד לנוכח האתגרים הביטחוניים והחברתיים המורכבים שאיתם מתמודדת העיר.

בעקבות הזכייה, פרסם דוידי פוסט נרגש שבו בחר להעביר את מרכז הבמה והזרקור אל תושבי העיר, שלדבריו הם הראויים האמיתיים להוקרה הלאומית הזו.

"מקבל את ההוקרה בענווה גדולה"

"נרגש וגאה לקבל את אות 'גיבורי החברה הישראלית' מטעם המועצה הציונית לישראל", שיתף דוידי את עוקביו ברשתות החברתיות, ומיהר להקדיש את הפרס לקהילה שלו. "אני מקבל את ההוקרה הזו בענווה גדולה, בראש ובראשונה בשם תושבי שדרות המדהימים".

דוידי הוסיף והדגיש את העמידות ואת תעצומות הנפש שמפגינים התושבים לאורך השנים, ואמר: "האות הזה שייך לכם – הוא ביטוי לחוסן, לערבות ההדדית ולרוח המיוחדת שלכם, תושבי שדרות הגיבורים. המסע שאנו עוברים יחד, מתוך אחדות ועוצמה, הוא מה שמגדיר אותנו".

מחויבות להמשך העשייה והצמיחה

בדבריו ביקש ראש העיר להודות באופן אישי לגורמים המקצועיים במועצה הציונית שהחליטו להעניק לו את התואר, וציין את מנכ"ל המועצה הציונית לישראל, יגאל ברנד, לצד חברי ועדת הפרס, על הבחירה וההערכה שניתנה לו.

ראש העיר חתם את דבריו בהבטחה לעתיד ובתפילה להמשך שגשוגה של העיר שנמצאת בחזית: "אני רואה באות הזה מחויבות עמוקה להמשיך ולפעול בכל הכוח למען תושבי שדרות ומדינת ישראל כולה. בעזרת ה', נמשיך לבנות, לצמוח ולהוסיף לחזק את שדרות ואת עם ישראל".