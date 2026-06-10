חוזרים לקרב? החשיפה של טראמפ, והביקור הבהול של שר המלחמה

הנשיא טראמפ המשיך בשיחתו עם הרשתות האמריקאיות, וחשף פרטים חדשים על התקרית הקשה שכמעט הביאה למותם של צוות אווירי של מסוק קרב אמריקאי מעל מצרי הורמוז, שנראה והציתה מחדש את זעמו של הנשיא, במקביל, הודיע שר המלחמה הגסת' על ביקור לא מתוכנן במטה פיקוד המרכז CENTCOM של ארה"ב.

הנשיא טראמפ תיאר את תקרית מסוק ה-"אפאצ'י" שהציתה מחדש את ההתנגשות עם איראן אמש כ'לא פחות מנס', כאשר על פי תיאורו של טראמפ, מדובר במקרה של מזל כמעט בלתי הגיוני לו זכו הטייסים.

על פי הנשיא, כלי טיס איראני פגע במטוס והשתחל בין שני הטייסים מבלי להתפוצץ, ופשוט ננעץ ביניהם במרכז הקבינה וגרם להצתה של המסוק.

ולמרות שהמסוק עלה בלהבות, והיה קיים סיכון של התפוצצות מטען הכטב"מ בכל רגע, הצוות הצליח להביא את המסוק לנקודה שאפשרה נטישה בטוחה מעל המים, וכשעתיים לאחר מכן, חולצו הטייסים על ידי כלי שיט בלתי מאויש.

על פי טראמפ, הטייסים היו יכולים למצוא את מותם בכל רגע, ושרדו רק בזכות תושייה והמון מזל.

הנשיא חשף כי בתגובה לאירוע, התקיפות שבוצעו הלילה, השמידו בערך 55% ממערכי ההגנ״א ומהמכמים שאיראן שיקמה במהלך הפסקת האש, דבר שפותח את הדרך להמשך המערכה כנגד איראן.

במקביל, לאחר שביקר שר המלחמה פיט הגסת' בבסיס הכליאה האמריקאי בגואטנמו ביי בקובה, הוא החליט לעצור גם לביקור במפקדת פיקוד המרכז המנהל את הלחימה במזרח התיכון.