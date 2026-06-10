אברי גלעד במתקפה מכוערת: "מי שמתאפר ככה לא יכול להיות נורמלי"

‏איש התקשורת והמגיש אברי גלעד, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm והתייחס לסערה בוועדת הכנסת סביב בקשת החסינות של ח"כ טלי גוטליב.

בדבריה היא אמרה: "אני רוצה שאדם שמחזיק במשרת שר יהיה אדם יציב נפשית. היא ביססה את כל התאוריה שלה על האתר 'עדנה קרנבל'. חוץ מזה אדם שמתאפר ככה לא יכול להיות בן אדם נורמלי, נגיד אני אצא מהבית בחוטיני ושני קליפסים על הפטמות תחשבו שאני אדם נורמלי, כן או לא?"

בדבריו הוא התייחס לירון זליכה ואמר: "הוא שקרן, הוא אומר שקרים. הוא אמר שהוא עשה את הרפורמה הסלולרית והוא למעשה ייצג את חברות הסלולר נגד הרפורמה. הוא יטפל ביוקר המחיה כשהוא מייצג את התאגידים הגדולים?"

על אביר קארה אמר: "כשאני חושב על אישיות כלכלית שאני מעוניין לשים את הביצים שלי בסל שלה - אביר קארה. זה אדם שעושה, לא מקשקש, אם הוא היה שר הכלכלה הייתי מאושר".