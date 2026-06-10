יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אסי עזר

כולנו מכירים אותו מהמסך, מהרדיו ומהריאליטי הכי גדול בישראל - אבל כמה באמת אתם יודעים על אסי עזר? לרגל יום הולדתו, חזרנו לתחנות הכי מעניינות בחייו: הילדות בחולון, הפריצה ב"אקזיט", ההצלחה הענקית ב"האח הגדול" והמשפחה שהקים עם בן זוגו.

1. נולד בחולון למשפחה בוכרית־תימנית אסי עזר נולד ב-10 ביוני 1979 בחולון. אמו ממוצא בוכרי ואביו ממוצא תימני, והוא גדל בבית משפחתי פשוט וחם - דבר שעליו דיבר לא מעט לאורך השנים. כבר בתיכון למד במגמת קולנוע והתחיל לחלום על עולם הבידור. 2. לפני הטלוויזיה - הוא כתב באתר אינטרנט עוד לפני שהתפרסם בטלוויזיה, עזר העלה סיפורים ושירים שכתב באתר "במה חדשה". זו הייתה אחת הפלטפורמות הראשונות שבהן קיבל חשיפה ותגובות מהקהל.

אסי עזר ( (צילום: דנה לוי) )

3. הפריצה הגדולה הגיעה מ"אקזיט"

בשנת 2004 השתתף בתחרות למציאת מנחה חדש לתוכנית הנוער "אקזיט" - וזכה. מהר מאוד הפך לאחד הפרצופים הכי מזוהים עם דור הנוער של תחילת שנות ה־2000.

4. "האח הגדול" שינה לו את הקריירה

המעבר להנחיית "האח הגדול" לצד ארז טל הפך אותו לכוכב בפריים טיים הישראלי. במשך שנים היה אחד המנחים הכי בולטים בטלוויזיה, והקהל התחבר במיוחד להומור ולרגש שהביא למסך.

5. הוא גם יוצר ותסריטאי מצליח

מעבר להנחיה, אסי עזר כתב ויצר את הסדרה המצליחה "להיות איתה", שנמכרה גם לגרסאות בינלאומיות, ובהמשך יצר את סדרת הנוער "מתוקים", שבה אף השתתף כשחקן בתפקיד עובד סוציאלי.

אסי עזר ורותם סלע ( (צילום: צילום מסך מהאינסטגרם של רותם סלע) )

6. החברות עם רותם סלע הפכה למותג

במשך יותר מעשור עזר ורותם סלע מנחים יחד תוכניות ענק כמו "הכוכב הבא", "נינג'ה ישראל" ופרויקטים נוספים. הכימיה ביניהם הפכה לאחד הדברים הכי מזוהים בטלוויזיה הישראלית.

7. הוא יצא מהארון כבר ב-2005

בריאיון לתקשורת יצא עזר מהארון כהומוסקסואל - צעד שנחשב אז משמעותי מאוד עבור דמות מרכזית בפריים טיים הישראלי. מאז הפך לאחד הקולות הבולטים למען הקהילה הלהט"בית בישראל.

8. הנחה את אירוויזיון 2019

אסי עזר היה אחד ממנחי אירוויזיון 2019 שנערך בישראל, לצד לוסי איוב, בר רפאלי וארז טל - אחד מאירועי הטלוויזיה הגדולים ביותר שנערכו בארץ.

אסי עזר והבעל אלברט ( אור גפן )

9. סיפור האהבה שלו התחיל בספרד

בשנת 2016 נישא לאדריכל הספרדי אלברט אסקולה בברצלונה. מאוחר יותר יצר את הסרט התיעודי "הוא גם האלוהים שלי", שבו דיבר על זוגיות, דת וזהות אישית.

10. היום הוא אבא לשניים

אחרי תהליך פונדקאות, עזר ובן זוגו הפכו להורים לבת ב-2022 ולבן ב-2024. השניים מתגוררים בתל אביב־-יפו ומשתפים לא פעם רגעים משפחתיים ברשתות החברתיות.

אסי עזר הצליח להפוך מאדם צעיר עם חלום מחולון לאחד מאנשי הטלוויזיה המשפיעים בישראל - כזה שמשלב קריירה מצליחה, יצירה אישית ופעילות חברתית לאורך השנים.