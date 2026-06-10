אלי שרעבי תוקף את נתניהו: "נאיביות לחשוב שמשהו ישתנה"

בסמוך לציון היום ה-1,000 לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", אלי שרעבי, ששוחרר משבי חמאס בעזה לאחר 491 ימים, מעניק ריאיון נוקב ומלא כאב לעיתונאי רוני קובן.

שרעבי, שאיבד בטבח הנורא בקיבוץ בארי את אשתו ליאן, את שתי בנותיהם נויה ויהל ז"ל, ואת אחיו יוסי שרעבי ז"ל שנרצח בשבי, מסביר בגלוי מדוע הוא בוחר שלא לקחת חלק במפגשים הרשמיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומותח ביקורת חריפה על הדרג המדיני.

"אני לא מבזבז את האנרגיות שלי במקומות שברור לי שלא יצמח מהם דברים טובים", הבהיר שרעבי במהלך השיחה. "בעיניי מפגש עם ראש הממשלה לא יקדם דבר. זאת נאיביות לחשוב שאני אשב איתו, אגיד את כל הדברים הנכונים והמדויקים, והוא יגיד 'וואלה, אלי אמר אז מחר אני אקים ועדת חקירה'.

זה לא יקרה. אני לא אזיז שום דבר, ולא רוצה להיות במקום שבו אמרתי את הדברים, הם נשמעו ועברו הלאה. אני פשוט מבזבז זמן". שרעבי הוסיף כי למרות הציפיות הציבוריות, הוא אינו מעוניין להוות שופר פוליטי: "גם אם מצפים שאני אהיה איזשהו קול שייצג אוכלוסייה מסוימת – אני לא רוצה לייצג, לא נבחרתי".

"כשלא מקימים ועדת חקירה 1,000 יום, ברור שלמישהו לא נוח"

שרעבי, שגדל והתחנך בקיבוץ בארי אותו הוא מתאר כ"ארגון לומד שכל היום מנתח דברים ומסיק מסקנות כדי לעשות טוב יותר", הביע תרעומת עמוקה על העובדה שעד כה לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לבחינת מחדלי 7 באוקטובר והמלחמה. לדבריו, מדובר בפגיעה אנושה ביכולת של מדינת ישראל להשתקם וללמוד לקחים לעתיד.

"מדינת ישראל תמיד הקימה ועדות חקירה, על כל מלחמה שהייתה, כדי ללמוד ולנתח את קבלת ההחלטות", אמר שרעבי בכאב. "וכשלא עושים את זה קרוב ל-1,000 ימים, זה ברור שלמישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת. ברור שמישהו לא מעוניין בה. זה מכעיס אותי כאזרח, ובעיקר מעציב אותי. עצם העובדה שאף אחד לא רוצה ללמוד על מנת שלא יתרחש דבר כזה בעתיד נוסף – זה מעציב יותר מאשר מכעיס".

למרות המשקעים הקשים והטרגדיה הפרטית והלאומית, שרעבי מדגיש כי הוא מסרב לתת למציאות הזו לכלות אותו מבפנים, ומנסה למצוא את הכוחות לבחור בחיים. "אני לא רוצה להימצא כל היום באיזושהי התבוססות ברגשות שליליים כמו כעס ויצר נקמה", סיכם שרעבי בגילוי לב, "אני בוחר בלהמשיך קדימה, בלהסתכל, בלבנות, בלעשות".