בסוף השבוע הקרוב יחגגו התאומות המפורסמות בעולם, מרי-קייט ואשלי אולסן, יום הולדת 40 - ציון דרך שמזכיר לכולנו עד כמה הזמן חלף מאז שמישל טאנר הקטנה כבשה את המסך ב"צער גידול בנות". לאחרונה התאומות נתפסו בעדשת הפפראצי במהלך פגישה במידטאון מנהטן כשהן נראות נינוחות ומחויכות - תיעוד נדיר שמזכיר שלמרות המרחק מהוליווד, הן נשארו הכוכבות הכי מסקרנות בשטח.

מאז שפרשו מעולם הבידור ב-2004, לאחר צאת סרטן המשותף "יום בניו יורק", ביצעו האחיות אולסן את המעבר המרשים ביותר שנראה בתעשייה: מכוכבות ילדים לאייקוניות אופנה מוערכות. המותג היוקרתי שלהן, The Row, הפך לשם נרדף ל"יוקרה שקטה" ולאיכות בלתי מתפשרת, תוך שהוא מגדיר מחדש את המלתחה של נשות הסטייל בעולם. הן מעוררות סקרנות רבה מכיוון שהן לא מחזיקות בחשבונות ברשתות החברתיות. מדני טאנר לקנדיס קמרון: הילדה הגדולה שהפכה לכוכבת קנדיס קמרון בורה, שגילמה את די.ג'יי טאנר הבכורה, חגגה לאחרונה 50 שנים לחייה והפכה לאחת הנשים החזקות והשמרניות בהוליווד. בניגוד לתאומות אולסן, היא בחרה להישאר בעולם הבידור והפכה למלכת סרטי החגים של ערוץ הולמרק, כשהיא מכונה בארה"ב "המלכה של הולמרק" בזכות עשרות סרטי חג מולד שהפכו למוסד טלוויזיוני אמריקאי. לאחרונה חשפה קמרון בורה כי הביקור בישראל הוא חלום חייה שטרם הגשימה. בסטורי מרגש שהעלתה, שיתפה את מיליוני עוקביה כי הביקור ב"ארץ הקודש" הוא הדבר הראשון ב"רשימת המשאלות" שלה, וציינה: "אני רוצה ללכת במקום שבו ישו הלך". את בעלה, שחקן ההוקי ולרי בורה, היא הכירה דווקא בזכות קולגה לסדרה - דייב קולייר שגילם את דוד ג'ואי, שהזמין אותה למשחק צדקה בו ולרי שיחק. השניים נשואים באושר כבר כמעט 30 שנה.

קנדיס קמרון מצער גידול בנות ( שאטרסטוק )

דוד ג'ואי במאבק קשה: "ירדתי 20 קילו"

דייב קולייר, הזכור לכולנו כדוד ג'ואי המצחיק, עובר תקופה קשה במיוחד. השחקן בן ה-66 התייצב לאחרונה מול המצלמות על מנת לעדכן במצבו הרפואי, לאחר שגולשים הביעו דאגה רבה בשל שינוי קיצוני במראהו ובקולו. בסרטון שהעלה לאינסטגרם, חשף קולייר את המחיר הכבד שגובה ממנו המאבק בסרטן.

"חלק מכם אמרו שאני נראה ונשמע אחרת - וזה נכון", פתח קולייר בכנות. "מה שאתם רואים אלו תופעות הלוואי של טיפולי הקרינה הנרחבים שעברתי בעקבות הגידול בגרון". הטיפולים הקשים מנעו ממנו לאכול מזון מוצק במשך חודשים ארוכים, מה שהוביל לירידה דרסטית של כ-20 קילוגרמים במשקלו ואף פגע במיתרי הקול שלו. מדובר בהתמודדות שנייה עם המחלה תוך זמן קצר - לא מזמן אובחן השחקן עם לימפומה ולאחר שהחלים ממנה, נאלץ להתייצב שוב מול אבחנה של גידול בגרונו.

הקאסט המקורי של "צער גידול בנות" ( שאטרסטוק )

בוב סאגט ז"ל: האבא שלא קם משינה

הדמות המרכזית בסדרה, דני טנר האב המסור, גולמה על ידי בוב סאגט ז"ל שהלך לעולמו בפברואר 2022 בנסיבות טראגיות. הקומיקאי והשחקן היהודי נמצא ללא רוח חיים בחדר בית מלון באורלנדו, במהלך סיבוב הופעות. הרשויות קבעו כי סאגט מת מטראומה בראשו - ראשו נפגע בצד האחורי מחפץ כלשהו, ככל הנראה בטעות, והוא לא ייחס לכך חשיבות והלך לישון. משינה זו סאגט לא קם.

"לא היו מעורבים סמים או אלכוהול", הודיעה המשפחה, לאחר שרבים תהו מה גרם למותו המפתיע של הקומיקאי והשחקן שהיה בן 66 בלבד. סאגט כיכב בסדרת הקאלט "צער גידול בנות" שהגדירה את שנות ה-80 וה-90 ושודרה גם שנים רבות בארץ, ולאחר מכן שיחק בסדרת ההמשך "צער גידול בנות - הדור הבא" ששודרה בשנים האחרונות.

ג'ודי סוויטן, שגילמה את הבת האמצעית ב"צער גידול בנות", סטפני טאנר שמרה על קשר טוב עם שאר כוכבי הסדרה וגם הופיעה איתם בגרסת ההמשך של "צער גידול בנות הדור הבא". כיום היא בעיקר עושה מופעי סטנד אפ, אבל גם מתראיינת בלא מעט פודקאסטים בנושא הומור וטלוויזיה.

המורשת שנשארה

"צער גידול בנות" לא הייתה רק סדרת טלוויזיה - היא הייתה תופעה תרבותית שהגדירה דור שלם. כשנטפליקס שחררה ב-26 בפברואר 2016 את כל פרקי העונה הראשונה של "צער גידול בנות" (הדור הבא), היא הוכיחה לעולם הקולנוע והטלוויזיה שנוסטלגיה היא לא רק זיכרון מתוק - היא מנוע כלכלי אדיר. ההצלחה המיידית והוויראלית של משפחת טאנר פתחה את הסכר לגל של עיבודים מחודשים בתעשייה.

היום, כשהתאומות אולסן מגיעות לגיל 40, הן מוכיחות שאפשר לכתוב את הסיפור שלך מחדש. מהילדה הקטנה שכבשה את המסך לאייקוניות אופנה מוערכות, מקנדיס קמרון שנשארה נאמנה לעולם הבידור ועד דייב קולייר שנלחם במאבק אמיץ בסרטן - כל אחד מכוכבי הסדרה המיתולוגית בחר בדרך שלו, אך כולם נשארו חלק מהמורשת שהגדירה את ילדותנו.