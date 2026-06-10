בנט בפנייה אישית מפתיעה: "אני לא שונא אתכם"

ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת ״ביחד״, נפתלי בנט, התייחס היום (רביעי) להעברת חוק יסוד לימוד התורה בקריאה טרומית.

בנט פנה לחרדים ואמר להם: "אחיי ואחיותיי החרדים, אני אוהב ומכבד אתכם, ולכן אני רוצה לדבר אליכם ישירות, בלי תיווך של העסקנים. "חוק יסוד לימוד תורה", שהממשלה מקדמת בכל כוחה וכבר עבר עכשיו בטרומית - יפגע אנושות במדינת ישראל, ויפגע אנושות גם בכם.

זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. אלה העובדות: בלי כלכלה מתפקדת ובלי צבא, פשוט לא נוכל לחיות פה. דרעי וגולדקנופף ינסו לספר לכם שהמאבק שלי בהשתמטות ובחוק יסוד לימוד תורה הוא מאבק נגדכם.

זה שקר. אני לא נלחם בכם. אני נלחם עליכם. אני יהודי מאמין. אני לומד תורה ואוהב את התורה אהבת נפש. הבעיה היא העסקנים שמנצלים אתכם".

עוד הוסיף בנט: "דרעי וגולדקנוף גוזרים עליכם חיי עוני ותלות בזמן שהם חיים בוילות פאר ולובשים מותגי יוקרה. זאת לא תורה, זה מודל עסקי. וזה חייב להשתנות. אנחנו לא נאפשר מצב של מדינה בתוך מדינה.

יהיה פה חוק אחד לכולם. נשחרר אתכם משלטון העסקנים, נכניס אתכם יחד איתנו לתוך שוק העבודה והשירות בצה"ל, לצד שמירת אורח חיים חרדי, ממש כמו החרדים העובדים בברוקלין.

אנחנו צריכים אתכם איתנו. בלעדיכם לא נהיה פה, לא אנחנו ולא אתם. גם אם אתם לא מסכימים עם כל מילה שלי, תזכרו: אני לא בא משנאה לאף אחד. אני בא מאהבה אליכם, אל התורה, ואל המדינה האהובה של כולנו".