נתניהו עולה למתקפה: רודן אנטישמי, מבצע רצח עם!

ראש הממשלה נתניהו לא נשאר שקט, לנוכח הצטרפותו של נשיא טורקיה, ארדואן, לדרישה האיראנית לעצור את הפעולות הישראליות בלבנון, ולהגביל את חופש הפעולה של צה"ל.

נתניהו יצא במתקפה חריפה נגד ארדואן, כינה אותו רודן ורוצח עם, והזהיר אותו מלהטיף מוסר לישראל. ראש הממשלה הודיע בתקיפות: "הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בכורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל". וקבע באופן נחרץ: "מדינת ישראל וצה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה שמאיימות על המזרח התיכון ועל העולם כולו".