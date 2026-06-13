יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על התאומות אולסן

התאומות שהחלו את דרכן כ"מישל טאנר" בסדרת הטלוויזיה המצליחה, בנו אימפריה שגלגלה מיליוני דולרים בתחילת שנות האלפיים. אחרי שפרשו מעולם המשחק הן הפכו למעצבות אופנה מפורסמות, וגם פספסו את האיחוד המצליח של כוכבי "צער גידול בנות" בנטפליקס.

1. הן בכלל לא תאומות זהות למרות שבמשך שנים הן נראו לנו כמו שתי טיפות מים, מרי קייט ואשלי הן למעשה תאומות לא זהות (Fraternal twins). המשמעות היא שהן לא חולקות את אותו מטען גנטי מדויק, ויש ביניהן הבדלים פיזיים קטנים (למשל, אשלי גבוהה ממרי קייט בסנטימטרים ספורים, ומרי קייט היא שמאלית בעוד שאשלי ימנית). 2. קריירה שהתחילה בגיל 6 חודשים בלבד הן לוהקו לתפקיד של מישל טאנר בסדרה האגדית "צער גידול בנות" (Full House) כשהיו בנות חצי שנה בלבד. הן החלו להצטלם בגיל 9 חודשים, וכישורי המשחק הראשונים שלהן כללו בעיקר... לא לבכות מול המצלמות. 3. "מישל טאנר" הייתה רשומה בקרדיטים כאדם אחד בשנים הראשונות של "צער גידול בנות", ההפקה רצתה להסתיר מהקהל את העובדה ששתי ילדות שונות מגלמות את מישל. בקרדיטים של העונות הראשונות נכתב השם המאוחד: "מרי-קייט אשלי אולסן", כאילו מדובר בשחקנית אחת בעלת שם ארוך. בונוס נוסטלגיה: מכיוון שהן התחלפו ביניהן במהלך הצילומים, חדי העין יכלו להבחין לפעמים שמישל אוחזת בכפית ביד ימין (אשלי) ובסצנה הבאה ביד שמאל (מרי קייט). 4. המיליונריות הצעירות ביותר בהיסטוריה (בכוחות עצמן) הודות לחברת ההפקות שלהן, Dualstar, שהוקמה כשהיו בנות 7 בלבד, השתיים הפכו למיליונריות הצעירות ביותר באמריקה שהרוויחו את הונן בעצמן (Self-made millionaires). הן הפיקו סרטים, קלטות ילדים, ספרים, משחקי וידאו וקווי אופנה שנשאו את שמן.

5. החוק שהשתנה בגלל השיניים שלהן

במהלך צילומי "צער גידול בנות", הבנות החלו לאבד את שיני החלב שלהן בקצב שונה. כדי שמישל טאנר לא תיראה עם חיוך משתנה מסצנה לסצנה, הן נאלצו להרכיב שיניים תותבות מזויפות קטנות כדי לשמור על מראה אחיד.

6. הפרישה הגדולה מעולם המשחק

הסרט האחרון שבו שיחקו יחד היה "יום בניו יורק" (New York Minute) בשנת 2004, כשהיו בנות 18. מאז, אשלי פרשה לחלוטין ממשחק, ומרי קייט עשתה עוד מספר תפקידים קטנים (כמו בסדרה "העשב של השכן" ובסרט "ביסטלי") לפני שסגרה את הדלת על הוליווד סופית ב-2011.

7. הן סירבו לקאמבק של "Fuller House"

כשרשת נטפליקס הפיקה את סדרת ההמשך "צער גידול בנות - הדור הבא" ב-2016, כל צוות השחקנים המקורי חזר – פרט למרי קייט ואשלי. השתיים הסבירו באלגנטיות שהן כבר מזמן לא מרגישות שחקניות והעדיפו להשאיר את הפרק הזה בעברן.

8. המלכות הבלתי מעורערות של האופנה העילית

לאחר שעזבו את המשחק, הן פנו לאהבתן האמיתית: אופנה. בשנת 2006 הן הקימו את מותג אופנת העילית The Row (הנקרא על שם רחוב החייטות המפורסם בלונדון, סאוויל רואו). המותג זכה להצלחה פנומנלית, והבנות קטפו מספר פעמים את פרס "מעצבות השנה" של מועצת מעצבי האופנה של אמריקה (CFDA).

9. רוחות רפאים ברשתות החברתיות

בעידן שבו כל סלב מתעד את עצמו 24/7, לתאומות אולסן אין אף חשבון אינסטגרם, טיקטוק או טוויטר רשמי. הן קנאיות לפרטיותן באופן קיצוני, לא מתראיינות כמעט לעיתונות, וממעטות להופיע באירועים ציבוריים (למעט ערב הגאלה של המטרופוליטן).

10. הן כבר לא ה"אולסן" היחידות בהוליווד

במשך שנים הן היו האולסניות המפורסמות ביותר בעולם, אך בעשור האחרון אחותן הצעירה, אליזבת' אולסן, הפכה לכוכבת על הוליוודית בזכות עצמה (בין היתר בתור "מכשפת השני" בסרטי מארוול). מרי קייט ואשלי תמיד תמכו בה מאחורי הקלעים ושמרו על קשר משפחתי קרוב.