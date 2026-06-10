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העסקה מתה?

טראמפ מתהפך על איראן: לקח יותר מידי זמן, עכשיו תשלמו!

לאחר שבועות של פייסנות, הנשיא טראמפ פרסם פוסט נפיץ ברשתות, בו קבע שנגמר הזמן להגיע להסכם 

14:06
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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ
| נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: לירי אגמי/פלאש 90

סוף הדרך לעסקה, או עוד איום סרק? הנשיא טראמפ פרסם לפני זמן קצר פוסט לוחמני במיוחד ברשתות החברתיות, בו הודיע כי נגמר הזמן להגיע להסכם, וכי כעת על איראן לשלם את המחיר.

לאחר לילה של החלפת מהלומות, בו ארה"ב ביצעה לאחר חודשים של דממה, שלושה גלי תקיפות אוויריות כנגד איראן, ייתכן ואפילו לנשיא טראמפ פקעה הסבלנות עם המשטר בטהראן.

לפני זמן קצר, פרסם טראמפ את ההודעה הנחרצת והלוחמנית ביותר שפרסם כנגד איראן מזה חודשים. טראמפ פתח את ההודעה וקבע: "הצבא האיראני הושמד כולו ונמצא בכאוס גמור, רובו, כמו הצי וחיל האוויר, לא קיים יותר, הם הובסו באופן מוחלט ומלא, איראן כולה דיבורים אך אין לה שיניים, הבריון של המזרח התיכון מת!".

הנשיא הוסיף בנחרצות ולוחמנות מפתיעה: "לקח להם יותר מידי זמן להגיע לעסקה שהייתה יכולה להיות נהדרת עבורם, עכשיו הם ידרשו לשלם את המחיר!".

הודעת הנשיא טראמפ (צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית)

תגובות

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שירי מנתניה
לפני שעה

טראמפ גיבור רק על נשיא המדינה.