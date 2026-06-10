טראמפ מתהפך על איראן: לקח יותר מידי זמן, עכשיו תשלמו!

סוף הדרך לעסקה, או עוד איום סרק? הנשיא טראמפ פרסם לפני זמן קצר פוסט לוחמני במיוחד ברשתות החברתיות, בו הודיע כי נגמר הזמן להגיע להסכם, וכי כעת על איראן לשלם את המחיר.

לאחר לילה של החלפת מהלומות, בו ארה"ב ביצעה לאחר חודשים של דממה, שלושה גלי תקיפות אוויריות כנגד איראן, ייתכן ואפילו לנשיא טראמפ פקעה הסבלנות עם המשטר בטהראן.

לפני זמן קצר, פרסם טראמפ את ההודעה הנחרצת והלוחמנית ביותר שפרסם כנגד איראן מזה חודשים. טראמפ פתח את ההודעה וקבע: "הצבא האיראני הושמד כולו ונמצא בכאוס גמור, רובו, כמו הצי וחיל האוויר, לא קיים יותר, הם הובסו באופן מוחלט ומלא, איראן כולה דיבורים אך אין לה שיניים, הבריון של המזרח התיכון מת!".

הנשיא הוסיף בנחרצות ולוחמנות מפתיעה: "לקח להם יותר מידי זמן להגיע לעסקה שהייתה יכולה להיות נהדרת עבורם, עכשיו הם ידרשו לשלם את המחיר!".