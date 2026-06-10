״איחלו שיקברו אותי באדמה״: דיאן שוורץ חושפת את הסיוט שאחרי האח הגדול

בהצצה לפרק שישודר הערב ברוקדים עם כוכבים, דיאן שוורץ פותחת לראשונה את התקופה הקשה שעברה אחרי היציאה מהאח הגדול. מול המצלמות היא מספרת על איומי המוות, הטוקבקים הקשים והכאב הגדול של ההורים שלה שנחשפו לכל ההודעות האכזריות ברשת.

"זה לא מגיע לאף הורה"

בהצצה ששוחררה לקראת הפרק, דיאן משתפת: "כשיצאתי מהאח הגדול התמודדתי עם המון טוקבקים. אמרו על אמא שלי שיבואו הביתה וירצחו אותי, שיקברו אותי באדמה ושיהרסו אותי".

בהמשך היא מוסיפה בכאב: "זה פשוט לא מגיע להם. זה לא מגיע לאף הורה לראות דברים כאלה. זה שובר את הלב".

הסליחה הראשונה

דיאן גם חושפת מה היה הדבר הראשון שאמרה להורים שלה אחרי שקראה את התגובות שחיכו לה מחוץ לבית: "דבר ראשון שיצאתי וקראתי את ההודעות אמרתי להם סליחה. סליחה שעברתם את זה בגללי".

הקטע האישי מגיע דווקא בזמן שהיא מנסה להציג צד אחר של עצמה על רחבת הריקודים, רחוק מהסערות שעוררה בתקופת "האח הגדול".