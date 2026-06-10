ענהאל שמואלי משתפת בכאב: "עברתי הפלה. שוב"

כוכבת "המירוץ למיליון", ענהאל שמואלי, שיתפה אמש (שלישי) את עוקביה בכאב פרטי ועמוק, כשהיא לבדה תחת מטחי הטילים. בפוסט אמיץ ונטול פילטרים היא חשפה כי עברה הפלה נוספת, וביקשה להציף את הנושא המושתק שכל כך הרבה נשים מתמודדות איתו לבדן.

"תודה לאל שבוע יחסית מוקדם (כן, למדתי להודות גם על זה)", כתבה שמואלי. "הולכת עם סלע בלב ויודעת שאני חייבת להניח אותו פה. כי יש כל כך הרבה נשים בתוך הסרט הזה ונשארות איתו לבד. וזה חרא. נקודה".

"אל תגידו לי 'הכול לטובה'"

שמואלי בחרה לפנות מראש לכל אותם מנחמים מטעם עצמם, ומבקשת לחסוך ממנה את הקלישאות הקבועות: "לפני שכל השליחים של אלוקים קופצים עם עצות, הסברים ו'הכול לטובה' – אני לא צריכה את זה. הסיבה? כרגע לא מעניינת אותי. לשאול למה אני? ושוב? למה לעזאזל? זה גם ככה עובר לי בראש. אבל זה לא מנחם. כי בסוף שום תשובה לא באמת הגיונית. פשוט אוף. ועצב. וכל הקללות שבעולם".

מתוך החוויה המטלטלת, ענהאל מנסחת מסר ברור ומדויק לחברה על האופן שבו יש לתמוך באישה שחווה אובדן היריון או לידה שקטה: "הדבר היחיד שאישה צריכה זה שלא ינסו לתקן פשוט להתבאס איתה רגע. להגיד: 'איזה חרא. אני מצטער/ת. חיבוק'. הבנתם... זה לא פותר כלום, אבל אלוהים... כמה זה מנחם".

"אנחנו גיבורות"

בסיום דבריה, פנתה שמואלי לכל הנשים שעוברות חוויה דומה וקראה להן לא להישאר לבד עם הכאב: "נשים קמות בבוקר, מתפקדות, מחייכות, ממשיכות בזמן שהלב שלהן מתרסק בשקט. היו לי את כל הסיבות בעולם לשמור את זה לעצמי, אבל לא בא לי להיות עוד דוגמה ל'להחזיק בבטן'. אין בזה שום דבר מחזק ושום דבר מרפא. לדבר, לבכות, לשתף, להתפרק – זו לא חולשה".