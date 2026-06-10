בדרך לכתב אישום? המשטרה סיימה את חקירת תיק מאי גולן

היחידה הארצית לחקירות הונאה בלה"ב 443, הודיעה כי סיימה רשמית את החקירה לתוך עניינה של השרה מאי גולן, בחשד לעבירות שוחד וטוהר מידות, וכי תיק החקירה יועבר כעת רשמית אל הפרקליטות שם יקבלו החלטה סופית על הגשת כתב אישום.

מהיחידה נמסר כי לאחר חקירה סמויה של מספר חודשים, במהלכם בוצעו באישור היועמ"ש לממשלה פעולות חקירה חשאיות, יצאה היחידה בספטמבר 2025 לחקירה גלויה בחשד לביצוע שורה של עבירות ביניהן שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. על פי המשטרה, החקירה הייתה רחבה, וכללה תשאול ותחקור של עשרות עדים וחשודים רבים, והתנהלה בליווי פרקליטות מחוז ת"א, האחראית על עבירות מיסוי וכלכלה. כעת לאחר חתימתו של ראש להב, ניצב מני בנימין, יחד עם ראש מדור חקירות ניצב בועז בלט, יועבר התיק לעיון הפרקליטות.