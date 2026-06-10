 בעקבות ההתפרעויות בבית סולברג: השב"כ יחל לעקוב אחרי מחאות חרדים

החטיבה היהודית בשירות הביטחון הכללי (החטיבה לסיכול טרור שאינו ערבי) מעורבת באופן פעיל במעקב ואיסוף מודיעין אחרי מחאות של פלגים חרדים קיצוניים. כך נודע לעיתון "הארץ".

ההחלטה הדרמטית להכניס את השב"כ לתמונה התקבלה ישירות על ידי ראש השירות, דוד זיני, בעקבות עליית מדרגה חמורה באלימות, שהגיעה לשיאה בניסיון הפריצה לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, וכן פריצות קודמות לבתיהם של קציני צה"ל בכירים.

מטרת מעורבותו של השב"כ היא גיבוש תמונה מודיעינית מקיפה שתאפשר, בין היתר, לסכל תקיפות עתידיות נגד סמלי שלטון ולמנוע פגיעה ממוקדת ב"סדרי המשטר הדמוקרטי או במוסדותיו", כפי שמגדיר זאת חוק השב"כ. אף על פי שחוקרי השירות כבר תחקרו בימים האחרונים כמה מהמפגינים, בשב"כ מבהירים כי הארגון אינו מנהל את חקירת הפריצה עצמה; זו מוסיפה להתנהל ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י במשטרה, שתוגברה בחוקרים מיחידות נוספות בשל היקף העצורים החריג.

48 חשודים שוחררו למעצר בית, בהם 19 עריקי צה"ל

בתוך כך, חלה התפתחות משמעותית בהליך המשפטי נגד הפורעים: 48 מהחשודים שהשתתפו בפשיטה על בית השופט שוחררו היום (רביעי) למעצר בית בתנאים מגבילים. מתוך משוחררים אלו, 19 מוגדרים כעריקים מצה"ל, ולפי שעה טרם התקבלה החלטה סופית אם להסגירם לידי המשטרה הצבאית.

במקביל, בבית המשפט מתנהל דיון בעניינם של חמישה חשודים מרכזיים נוספים שהמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם.

במשטרה מביעים אופטימיות רבה לגבי היכולת להעמיד את הפורעים לדין. חוקרי המז"פ הצליחו לאתר במבואת ביתו של השופט ממצאים פורנזיים משמעותיים, ובהם טביעות אצבע של החשודים, ובמשטרה מעריכים כי התשתית הראייתית תספיק לגיבוש כתבי אישום חמורים נגד כמה מהם כבר בימים הקרובים. המעצרים הללו הובילו אמש לגלי הדף נוספים, כאשר עשרות חרדים התפרעו, חסמו כבישים וגרמו נזק לרכוש ציבורי בירושלים ובבית שמש במחאה על מעצר חבריהם.

"פוגרום, ליל הבדולח": נזק כבד ותמונות קשות בתוך הבית

כזכור, ניסיון הפריצה הקשה התרחש ביום רביעי שעבר באלון שבות, כאשר המון מוסת צר על ביתו של השופט סולברג במחאה על מעצר עריקים חרדים. המפגינים השחיתו לחלוטין את מבואת הבית, שברו חלונות ועציצים, ניפצו את שמשות מכוניתו של השופט ופיזרו כרוזי נאצה בהם נכתב: "סולברג, תסיר את הידיים שלך מהיהדות החרדית". בסך הכל עוכבו באירוע 65 חשודים.

השופט סולברג ורעייתו מאירה שהו בתוך המבנה באותם רגעים חרדה, בעוד ההמון מנסה לפרוץ פנימה. רעיית השופט ביטאה לאחר מכן את הזעזוע העמוק מהמראות בשיחה קשה: "ילדים של ניצולי שואה, יהודים פוגעים ככה אחד בשני. איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס! פוגרום! מה זה פה, ליל הבדולח? איך אפשר?". האירוע החריג עורר גינויים מקיר לקיר, ובהם של נשיאת העליון לשעבר אסתר חיות, שהזהירה כי המדינה "מידרדרת לסף אנרכיה".