ב-15 דקות: מוקפץ נודלס וירקות 

שוב הגיע השעה והבטן מקרקרת. אז הכנו לכם מתכון קליל ומהיר עם כל מיני דברים שבטוח יש לכם בבית.
מה צריך? (ל-2 מנות)
- נודלס: 1 חבילה (200 גרם) אטריות ביצים או אטריות אורז.
- ירקות מהמקרר: 1 גזר חתוך לרצועות, 1 פלפל אדום, חופן פרחי ברוקולי (אפשר גם לקנות לקט ירקות קפוא למוקפץ כדי לחסוך זמן).
- חלבון (אופציונלי): 200 גרם קוביות חזה עוף / טופו / רצועות בקר.
- לרוטב: 4 כפות רוטב סויה, 2 כפות סילאן או דבש, 1 כף שמן שומשום, שן שום כתושה.
🍳 איך מכינים?
- מבשלים את האטריות: מכינים את הנודלס לפי הוראות היצרן (לרוב רק כמה דקות במים רותחים), מסננים ושומרים בצד.הקפצה מהירה: מחממים מעט שמן רגיל בווק או במחבת גדולה ועמוקה. אם בחרתם להוסיף חלבון (עוף/טופו), זה הזמן להקפיץ אותו עד שהוא מוכן, ולהוציא לצלחת.
- הירקות והרוטב: מכניסים למחבת את הירקות ומקפיצים על אש גבוהה במשך 4-5 דקות (אנחנו רוצים אותם קריספיים, לא סמרטוטיים).
- איחוד כוחות: מחזירים את החלבון למחבת, מוסיפים את הנודלס המבושלים ושופכים מעל את מרכיבי הרוטב.
- ערבוב אחרון: מקפיצים הכל יחד עוד 2 דקות עד שכל הטעמים נספגים והמנה חמה ומזמינה.
טיפ שדרוג: פזרו מעל שומשום קלוי או בצל ירוק קצוץ בשביל הלוק והטעם של המסעדה!
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