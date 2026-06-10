ב-15 דקות: מוקפץ נודלס וירקות 

שוב הגיע השעה והבטן מקרקרת. אז הכנו לכם מתכון קליל ומהיר עם כל מיני דברים שבטוח יש לכם בבית.

מה צריך? (ל-2 מנות) נודלס : 1 חבילה (200 גרם) אטריות ביצים או אטריות אורז.

1 חבילה (200 גרם) אטריות ביצים או אטריות אורז. ירקות מהמקרר: 1 גזר חתוך לרצועות, 1 פלפל אדום, חופן פרחי ברוקולי (אפשר גם לקנות לקט ירקות קפוא למוקפץ כדי לחסוך זמן).

1 גזר חתוך לרצועות, 1 פלפל אדום, חופן פרחי ברוקולי (אפשר גם לקנות לקט ירקות קפוא למוקפץ כדי לחסוך זמן). חלבון (אופציונלי): 200 גרם קוביות חזה עוף / טופו / רצועות בקר.

200 גרם קוביות חזה עוף / טופו / רצועות בקר. לרוטב: 4 כפות רוטב סויה, 2 כפות סילאן או דבש, 1 כף שמן שומשום, שן שום כתושה. 🍳 איך מכינים? מבשלים את האטריות: מכינים את הנודלס לפי הוראות היצרן (לרוב רק כמה דקות במים רותחים), מסננים ושומרים בצד.הקפצה מהירה: מחממים מעט שמן רגיל בווק או במחבת גדולה ועמוקה. אם בחרתם להוסיף חלבון (עוף/טופו), זה הזמן להקפיץ אותו עד שהוא מוכן, ולהוציא לצלחת. הירקות והרוטב: מכניסים למחבת את הירקות ומקפיצים על אש גבוהה במשך 4-5 דקות (אנחנו רוצים אותם קריספיים, לא סמרטוטיים). איחוד כוחות: מחזירים את החלבון למחבת, מוסיפים את הנודלס המבושלים ושופכים מעל את מרכיבי הרוטב. ערבוב אחרון: מקפיצים הכל יחד עוד 2 דקות עד שכל הטעמים נספגים והמנה חמה ומזמינה. טיפ שדרוג: פזרו מעל שומשום קלוי או בצל ירוק קצוץ בשביל הלוק והטעם של המסעדה!