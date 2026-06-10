נשיא איראן חושף: זו התוכנית של מוג'תבא חמינאי למזרח תיכון חדש

מסעוד פזשכיאן, הנשיא האיראני, חשף את מה שהוא תיאר כ'אסטרטגיה כוללת' אותה מקדם המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, כאשר על פי פזשכיאן, המטרה בסופה הוא ליצור מצב בו איראן עומדת מול מזרח תיכון חדש, בו ארצות הברית מורחקת מהאזור וישראל נותרת מבודדת וחלשה.

על פי דבריו של הנשיא, המדיניות הננקטת על ידי המשטר, מובלת על ידי חמינאי הבן, במטרה ליצור מרחק בין מדינות האזור אל ישראל וארצות הברית, כאשר המטרה העליונה היא הרחקת ארצות הברית מהמזרח התיכון.

"המדיניות הננקטת היום, אשר מובלת על ידי המנהיג היקר חמינאי, מנצחת לאט ומשנה את המציאות, באופן כזה שיביא להרחקת מדינות האזור מארה"ב וישראל, זה תהליך שמקודם מראשיתו על ידי המנהיג העליון".

פזשכיאן טען כי בחודשים האחרונים, נפגש כמעט כל שבוע עם מוג'תבא חמינאי, זאת למרות שיורשו של האייתולה לא נראה בציבור מאז יומה הראשון של המלחמה, ומנהל את שלטונו מהצללים, אם בכלל זה אכן הוא שמנהל אותו.

הוא הוסיף והסביר כי "האויב פעל לפלג אותנו מבפנים, אך במקום זאת, הביא על עצמו את אותו הגורל", פזשכיאן הוסיף וטען "לא ניתן לנתק את הקשר בין מדינות האסלאם בעזרת פצצות או כוח".

בנוסף, הוא התייחס לחיסולו של חמינאי האב ביום הראשון למלחמה ותיאר את חיסלול כ'בלתי נסבל' וכי 'לא יחזור היום שיתאפשר להרוג מנהיגים איראניים בכזו קלות".