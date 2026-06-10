 האלוף גיא מרקיזנו נכנס לתפקיד מזכיר הצבאי של רה"מ

במחנה "רבין" (הקריה) נערך אתמול (שלישי) טקס חילופי המזכיר הצבאי לראש הממשלה. תת-אלוף גיא מרקיזנו הועלה לדרגת אלוף ונכנס רשמית לתפקיד במקומו של אלוף רומן גופמן, ששירת בתפקיד בשנתיים האחרונות ומונה בשבוע שעבר לראש המוסד. המעמד נערך בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, ראש המטה הכללי רב-אלוף אייל זמיר, וחברי פורום המטה הכללי.

ראש הממשלה נתניהו הודה בדבריו למזכיר היוצא גופמן על שירותו בתקופת המלחמה המורכבת: "הבאת איתך מחויבות עמוקה לניהול המערכת בצורה יוזמת, בנחישות ובתחבולה. יצאת מקופסה, והוצאת אותנו מהקופסה הרבה פעמים".

רה"מ נתניהו ( צילום: דובר צה"ל )

בפנייתו למזכיר הנכנס מרקיזנו, אמר נתניהו: "אתה משלב ידע מצוין של עבודת השטח ועבודת המטה בדיוק במקומות שאנחנו נדרשים בהם. אנחנו עובדים לא רק על המשך המאמצים לכתוש את האויבים, אלא לבצר הישגים ולבנות הזדמנויות חדשות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הדגיש בדבריו את החשיבות האסטרטגית של התפקיד, המהווה נקודת חיבור בין הדרג המדיני לצבאי, והתייחס לאיומים האזוריים: "אנו דוחים על הסף את ניסיונותיה של איראן לאיים על ישראל או לקשור בין הזירות באזור.

כל ניסיון לחבר בין לבנון לאיראן או לפגוע במדינת ישראל באמצעות חזיתות נוספות – ייענה בעוצמה רבה". כ"ץ בירך את מרקיזנו וציין כי הוא מבין לעומק את שפת המפקדים בשטח ואת שפת מקבלי ההחלטות.

ישראל כ"ץ ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגדיר את תפקיד המזכיר הצבאי כצומת תובעני הדורש בקיאות בעולמות התוכן המבצעיים, המודיעיניים והאסטרטגיים.

"הוא השגריר של החשיבה המטכ"לית למול ראש הממשלה, והשגריר של הצרכים המדיניים למול הרמטכ"ל", אמר זמיר, והזכיר כי בעוד הטקס מתקיים, לוחמי צה"ל פועלים בעומק לבנון, ברצועת עזה וביעדים רחוקים.

המזכיר היוצא, אלוף רומן גופמן, סיכם שנתיים בתפקיד ו-31 שנות שירות קרבי, ואיחל הצלחה למחליפו. המזכיר הנכנס, אלוף גיא מרקיזנו, שהגיע לתפקיד לאחר שלוש שנים כמזכיר הצבאי של שר הביטחון, חתם את הטקס ואמר: "אל שולחן המטה הכללי ואל לשכת ראש הממשלה אינני מגיע לבד. אני מתחייב להיות גשר נאמן, יציב ומקצועי, ולהביא את האמת המבצעית החדה מחדר הפיקוד בקריה אל שולחן קבלת ההחלטות בירושלים".