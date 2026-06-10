לא רק האקס של נועה קירל: הדוגמן המצליח עם הישג מרשים במיוחד

תומר הכהן, שמוכר לרבים כדוגמן מצליח וגם כאקס של נועה קירל, הוכיח השבוע שהוא הרבה מעבר לפנים יפות מול המצלמה.

במקביל לקריירת הדוגמנות והנוכחות בעולם הבידור, הכהן סיים תואר במדעי המחשב ויזמות באוניברסיטת רייכמן - הישג לא קטן בכלל, במיוחד כשהוא מגיע לצד לוח זמנים עמוס וצילומים.

גם יפה, גם חכם

הכהן, שכבר שנים מושך תשומת לב בזכות הקריירה שלו בעולם האופנה, מציג עכשיו צד נוסף ומרשים לא פחות: השקעה, התמדה וראש עסקי-טכנולוגי.

אז נכון, הרבה מכירים אותו בעיקר מהכותרות סביב הזוגיות המתוקשרת עם נועה קירל, אבל נראה שתומר הכהן ממשיך לבנות לעצמו דרך עצמאית לגמרי - והפעם עם תואר ביד.