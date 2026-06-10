ההפתעה של טיילור סוויפט בבכורת "צעצוע של סיפור 5"

שמועות רבות אפפו בשבועות האחרונים את מעורבותה של טיילור סוויפט בסרט ההמשך המצופה של פיקסאר, "צעצוע של סיפור 5". אמש (שלישי), במהלך פרימיירת הסרט החגיגית שנערכה בתיאטרון דולבי בלוס אנג'לס, השמועות הפכו למציאות מלהיבה במיוחד.

סוויפט הגיעה לאירוע הבכורה והוכיחה לכולם שהיא כנראה המעריצה הכי גדולה של הסדרה, כשאף דאגה להביא איתה את קלטת ה-VHS המקורית שלה של הסרט הראשון משנת 1995 – וביקשה מהדמויות של וודי ובאז לייטייר לחתום עליה. ואז עלתה לבמה לחלק האמנותי של הערב.