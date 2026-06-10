ההפתעה של טיילור סוויפט בבכורת "צעצוע של סיפור 5"

שמועות רבות אפפו בשבועות האחרונים את מעורבותה של טיילור סוויפט בסרט ההמשך המצופה של פיקסאר, "צעצוע של סיפור 5". אמש (שלישי), במהלך פרימיירת הסרט החגיגית שנערכה בתיאטרון דולבי בלוס אנג'לס, השמועות הפכו למציאות מלהיבה במיוחד.
סוויפט הגיעה לאירוע הבכורה והוכיחה לכולם שהיא כנראה המעריצה הכי גדולה של הסדרה, כשאף דאגה להביא איתה את קלטת ה-VHS המקורית שלה של הסרט הראשון משנת 1995 – וביקשה מהדמויות של וודי ובאז לייטייר לחתום עליה. ואז עלתה לבמה לחלק האמנותי של הערב.
תחילה, ביצעה סוויפט בשידור חי ובליווי פסנתר את שיר הנושא החדש והמרגש שכתבה במיוחד עבור הסרט, "I Knew It, I Knew You", המוקדש לדמותה של ג'סי הבוקרת. אך ההפתעה האמיתית הגיעה מיד לאחר מכן: סוויפט אירחה על הבמה את המלחין האגדי רנדי ניומן. השניים ביצעו יחד ביצוע אקוסטי וסוחף לשיר הנושא האייקוני מהסרט הראשון משנת 1995 – "You've Got a Friend in Me".
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