אלימות קשה בפינוי מאחז בגוש עציון: שלוש לוחמות נפצעו

עימותים אלימים ואלימות קשה נגד כוחות הביטחון נרשמו הלילה (ד') במהלך פעילות לפינוי מאחז בלתי חוקי שהוקם בשטחים הסמוכים ליישוב מעלה עמוס שבמרחב החטיבה המרחבית עציון. במהלך ההתפרעויות במקום נפצעו שלוש לוחמות, ואדם אחד נעצר לחקירה.

האירוע החל כאשר כוחות הביטחון הגיעו למתחם המאחז והציגו בפני הנוכחים צו אלוף המכריז על המקום כשטח צבאי סגור, תוך דרישה לפנות את השטח באופן מיידי.

עם תחילת עבודות ההריסה והפינוי, נתקלו הלוחמים והלוחמות בהתנגדות אקטיבית ואלימה מצד עשרות שוהים במקום. המפגינים החלו לחסום בגופם את הכלים ההנדסיים של מערכת הביטחון ופתח בתקיפה ישירה נגד הכוחות.

במהלך המהומה נפצעו שלוש לוחמות שפעלו בזירה: אחת הלוחמות הוכתה באגרוף ישיר ובעוצמה בפניה על ידי אחד המתפרעים.