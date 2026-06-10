איראן מאיימת: נשקול מחדש את המשך המו"מ

דובר משרד החוץ האיראני, אסמעיל בגאי, יצא בהודעה חריפה מטעם המשטר כנגד ארה"ב לאחר ליל התקיפות על איראן.

בגאי טען כי המשטר צפוי לשקול מחדש את עמדתו בקשר להמשך המשא ומתן בשלב הזה, בעקבות 'ההפרות החוזרות' מצד ארה"ב, כך לדבריו. הוא המשיך ואיים כי "זרועות המשטר תיאמו לחלוטין ביניהן וישתמשו בדיפלומטיה או בכוח צבאי כדי להגן על המדינה" וטען כי הכוחות האיראניים לא יחזרו לחשוש ללחימה מלאה.

הוא הודיע כי "טהראן נדרשת להעריך מחדש את המצב בעקבות חילופי האש במהלך הלילה. הפרות הפסקות האש הנמשכות מצד ארה"ב פוגעות בתהליך הדיפלומטי, נתקשה להישאר מחויבים אליו".

האיום האיראני מגיע על רקע מה שנתפס כלחץ גובר בהנהגה האמריקאית להגיע לעסקה בטווח הזמן הנראה לעין, למרות המשך התנהלותה של איראן באופן שנוגד את כל תנאי הפסקת האש.