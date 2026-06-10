הוכחה לתוהו ובוהו בעזה: עזתי חולץ מבור בשייח' רדואן

עוד אירוע שמוכיח את מה שכולנו יודעים: בעזה אין מדינה, יש ג'ונגל. היום נפל צעיר לבור פעור בשכונת שייח' רדואן, ליד מגדלי אל-מקוסא. בזמן שראשי חמאס התחבאו במחבואים שלהם, הם הותירו לתושבים רחובות הרוסים, תשתיות קורסות ואנרכיה מוחלטת. זהו המחיר של שלטון שמקדש מוות וטרור על פני חיים ובנייה.

הצעיר חולץ ומצבו טוב, אבל התמונה הזו צריכה להזכיר לכולנו את האמת הפשוטה: עזה היא שדה קרב שארגוני הטרור יצרו בעצמם. אין שם שום שלטון אזרחי יש שם רק חורבות של אידיאולוגיה רצחנית. עד שלא ננקה את השטח מהשורש מהטרור, הציבור שם ימשיך לדשדש בתוך ההפקרות שהם יצרו במו ידיהם