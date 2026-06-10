"צריך לתת להם לכבוש את הכפר": מה קרה לנשקים שחולקו בשומרון?

מה קורה כשמדים ונשק צה"לי פוגשים אידיאולוגיה קיצונית בשטח? הערב (רביעי) ב"כאן 11", תוכנית התחקירים "זמן אמת" עם חן ליברמן סוגרת עונה עם הצצה חסרת תקדים אל מאחורי הקלעים של מערך ההגמ"ר (הגנה מרחבית).

המערך, שהוקם מחדש בעקבות אירועי השבעה באוקטובר כדי לאפשר לתושבי החוות והמאחזים לאבטח את ביתם במסגרת שירות מילואים, הפך לפי החשד לכר פורה לתקריות אלימות וקטלניות.

התחקיר מציג עדויות קשות של פעילים ישראלים ומשפחות פלסטיניות שנפגעו מירי, ומעלה שאלות נוקבות על מידת השליטה של פיקוד מרכז בנעשה בשטח. מתברר כי לצד רוב מוחלט של משרתים התורמים לביטחון, הסתננו למערך גורמים בעלי עבר בעייתי המובלים על ידי תפיסת ביטחון עצמאית ותוקפנית, הרחק מגבולות הגזרה המקוריים שלהם.

במהלך המשדר יובא מונולוג חושפני של אדר ורבקה לפאייר, תושבי חווה בעמק שילה. השניים מספקים הצצה ישירה להלך הרוח של חלק מהמשרתים; בעוד אדר מתאר את המציאות הצבאית והאימונים, רבקה מציגה עמדה נחרצת ולא מתנצלת: "בחלום שלי, לתת להם לכבוש את הכפר הזה... פשוט מראים מי בעל הבית".

האם צה"ל איבד שליטה על הנשק שהוא עצמו חילק, ומדוע מרבית התקריות הללו נסגרות ללא כתבי אישום?