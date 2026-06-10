משמרות המהפכה של איראן פרסמו הבוקר (רביעי) הודעה רשמית ובה טענות חריפות על תקיפת מטרות אמריקניות בירדן. לפי ההודעה, כוחות משמרות המהפכה השתמשו בטילי דלק מוצק ארוכי טווח כדי לכוון ולהשמיד ארבע מטרות חשובות, כאשר בראש הרשימה מופיעים האנגרים של מטוסי הקרב F-35 בבסיס חיל האוויר אל-עזרק שבירדן.

בהודעה המפורטת שפרסמו האיראנים, הם טוענים כי בנוסף לבסיס אל-עזרק, תקפו גם את מרכז הפיקוד והבקרה של צבא ארצות הברית בירדן. זהו דיווח חריג במיוחד, שכן איראן נוטה בדרך כלל להתמקד בישראל כיעד העיקרי של התקפותיה, ולא במטרות אמריקניות ישירות באזור.

כזכור, משמרות המהפכה התייחסו קודם לכן למתקפת הטילים שכוונה לעבר מדינת ישראל, וטענו כי תקפו באופן ממוקד את בסיס חיל האוויר נבטים שבדרום ואת בסיס תל נוף שבמרכז הארץ. באיראן נימקו את המתקפה הנוכחית כמהלך ישיר של נקמה, וטענו כי היא בוצעה בתגובה לפעילות צה"ל שבה הותקפו, לשיטתם, אתרי מכ"ם איראניים בשלוש נקודות שונות ברחבי הרפובליקה האסלאמית.

בהמשך ההודעה, משמרות המהפכה מנצלים את הבמה להמשך האיומים והלוחמה הפסיכולוגית. "כל היחידות המבצעיות של משמרות המהפכה נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצע נרחב ומרתיע בכל החזיתות", הצהירו בכירי הצבא האיראני בהודעתם, והוסיפו איום ישיר: "הכינו תוכניות פעולה התואמות לתרחישים השונים של האויב".