כתב "כאן 11" בביקורת חריפה: "אל תאמינו להפסקת האש"

כתב "כאן חדשות" בצפון, רובי המרשלג, זכה בפרס "קול העמק" לשנת 2026. הפרס, המוענק מדי שנה ליוצרים ומובילי תוכן בתחומי הרדיו והמוזיקה, הוענק השנה להמרשלג ולכתב הצפון של חדשות 12, גיא ורון, כהוקרה על תרומתם לעשייה תקשורתית ותרבותית יוצאת דופן.

בנימוקי השופטים נכתב כי המרשלג "מביא למסך ולרדיו את הסיפורים האנושיים של החיים בקו העימות מתוך היכרות עמוקה ואהבה אמיתית לצפון".

אולם, רגע השיא של הערב נרשם בעת עלייתו של המרשלג לבמה. בקול מרוגש וחנוק מדמעות, כתושב קו העימות בעצמו החווה את מציאות המלחמה יום-יום, נשא המרשלג נאום נוקב שהפך לביקורת חריפה כלפי מקבלי ההחלטות.

"אל תשכחו את תושבי קו העימות", קרא המרשלג לחבריו לתקשורת ולציבור. "אנשים שקופים שחיים בחוסר ודאות. אני בסך הכל מנסה לספר את הסיפור שלהם. אל תאמינו להפסקת האש, תתעקשו על תשובות".

המרשלג חתם את דבריו בקריאה ישירה לא להרפות מהדרג המדיני והביטחוני: "אל תסתפקו בסיסמאות של מקבלי ההחלטות ואל תוותרו להם, כי שום סיסמה לא תסתיר את הקושי. אסור לנו לנרמל את המצב". דבריו התקבלו במחיאות כפיים סוערות והותירו רושם עמוק על הנוכחים באולם.