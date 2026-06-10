תאונה בכביש 4: 3 פצועים בשני רכבים, בהם אישה במצב קשה

שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קשה שהתרחשה היום (רביעי) בין שני רכבים בכביש 4, סמוך לצומת חפר. אחד הרכבים התהפך בזירה, והנוסעים נזקקו לחילוץ על ידי כוחות ההצלה שהשתמשו בכלים הידראוליים.

בתום פעולות החילוץ, חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לפצועים, ולאחר מכן פינו אותם לבתי החולים הלל יפה ולניאדו. אישה כבת 80 נפצעה באורח קשה וסבלה מחבלת ראש, ושני הפצועים הנותרים במצב בינוני - בהם אישה כבת 70 וגבר כבן 50 עם חבלות בראש ובגפיים.

חובש מיחידת האופנועים של מד"א עידן שינה, סיפר כי "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה בין 2 כלי רכב. כשהגענו למקום ראינו את אחד מהרכבים הפוך. אישה כבת 80 הייתה בהכרה מעורפלת וסבלה מחבלת ראש, בנוסף אישה כבת 70 וגבר כבן 50 נפצעו באורח בינוני, לאחר פעולות חילוץ מורכבות של לוחמי האש הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבתי החולים תוך המשך טיפול רפואי".