 דודי אמסלם על סולברג: ״הוא לא פיקח במיוחד, טיפש״

מתקפה חסרת תקדים של השר דודי אמסלם נגד ראשי מערכת המשפט ושופטי בג"ץ: בראיון סוער שהעניק הבוקר (ד') לתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן רשת ב', יצא השר לשיתוף פעולה אזורי נגד הצעדים המשפטיים והמעצרים של סרבני הגיוס במגזר החרדי, והגדיר את התנהלות המערכת כ"מסע אנטישמי".

במהלך הראיון התייחס אמסלם לחוק לימוד התורה ולמשבר הגיוס שמסעיר את הקואליציה ואת המדינה, וטען כי הממסד מנהל רדיפה אידאולוגית נגד הלומדים. "מי שלומד תורה הופך להיות אויב האומה", אמר אמסלם בציניות מופגנת כלפי הלך הרוח הציבורי והמשפטי.

בהמשך דבריו, החריף השר את הטון וסימן באופן ישיר את צמרת משרד המשפטים ואת מערכת בתי המשפט, כשהוא מאשים אותם בפעולות המזכירות משטרים אפלים. "מי שרודף את לומדי התורה – ממיארה (היועצת המשפטית לממשלה) ועד גיל לימון (משנה ליועמ"שית) ובית המשפט – הם עושים פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל", הצהיר אמסלם.

שיא הראיון נרשם כאשר אמסלם נשאל על שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג, הנחשב לאחד השופטים המובילים במחנה השמרני. למרות הרקע של השופט, אמסלם תקף אותו בצורה חזקה וישירה בעקבות פסיקותיו בנושאי דת ומדינה. "אני לא חושב שהוא אדם פיקח במיוחד", אמר אמסלם, "אבל אם הוא משתף פעולה עם ארגון שרוצה למחוק את הזהות היהודית – אני חושב שהוא טיפש יותר משהוא אנטישמי".