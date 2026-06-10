סילבן שלום: זו הסיבה שנתניהו מטריף את השמאל

המשנה לראש הממשלה ושר החוץ לשעבר, סילבן שלום, מתייצב הבוקר (רביעי) לצידו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות סבב הלחימה ומטחי הטילים חסרי התקדים מצד איראן. בראיון שהעניק לתוכניתו של אבי רצון ברדיו גלי ישראל, ביקש שלום להדגיש את ייחודיות הפעולה הישראלית בהשוואה למדינות האזור, והביע הערכה רבה לדרך שבה הנהיג נתניהו את התגובה הצבאית.

"ראש הממשלה בנימין נתניהו היה היחיד שהגיב לתקיפה האיראנית", קבע שלום בפתח דבריו, כשהוא מציב את המדיניות הישראלית מול שאר מדינות המזרח התיכון שנפגעו גם הן מהתוקפנות של טהרן.

"צריך להעריך את התגובה שלו עוד יותר"

שלום מתח קו ברור בין האקטיביות המבצעית של ישראל לבין חוסר המעש, לדבריו, של המדינות השכנות באזור שספגו פגיעות ישירות אך בחרו שלא להשיב אש.

"כשאתה מסתכל על כל מדינות המפרץ, ואפילו על ירדן, שכולן ספגו הלילה מטחי טילים ולא עשו דבר – צריך להעריך את התגובה שלו עוד יותר", הסביר השר לשעבר, וטען כי ההחלטה הישראלית לצאת למתקפת נגד מוכיחה עוצמה אזורית יוצאת דופן.

"מבינים שאם מוציאים אותו, הסיכויים שלהם עולים"

בהמשך השידור, שלום לא חסך בביקורת חריפה כלפי כלי התקשורת בישראל והמתקפות הפוליטיות המופנות כלפי ראש הממשלה בימים האחרונים, וטען כי המניע מאחורי הביקורת הוא פוליטי ותודעתי בלבד.

"הם נגד נתניהו בצורה מטורפת כי הם מבינים שהוא היחיד שיודע איך לנצח", האשים המשנה לראש הממשלה לשעבר בראיון. הוא סיכם את דבריו בהסבר למניעים של המערכת הפוליטית והתקשורתית נגד הליכוד: "הם מבינים שאם מוציאים אותו, הסיכויים שלהם לנצח עולים, ולכן הם ימשיכו לעשות הכול כדי לפגוע בו, בליכוד ובמחנה הלאומי".