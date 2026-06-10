אמ"ן פסל את המזרחן ד"ר קידר מהובלת תוכנית חוקרי המודיעין 

דרמה באגף המודיעין: חיל המודיעין בלם את מינויו של המזרחן המוכר ד"ר מרדכי קידר, ולא אישר את שיתוף הפעולה עמו להובלת תוכנית הכשרה יוקרתית וחדשה לחוקרי מודיעין חרדים. קידר כבר נתן את הסכמתו ואישר את הצטרפותו למיזם, אך באמ"ן הטילו וטו ודרשו מיוזמי התוכנית למצוא דמות אחרת שתעמוד בראשה כך פרסם דורון קדוש.

המיזם המדובר נחשב לתוכנית דגל חדשנית, שבמסגרתה מיועדים תלמידים מישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה ללמוד לתואר ראשון במסלול משולב של כלכלה, דאטה אנליסט, ערבית ולימודי מזרח תיכון. עם סיום לימודיהם, התלמידים מיועדים להשתלב ישירות בשירות צבאי משמעותי כחוקרים באגף המודיעין.

בעברו של ד"ר קידר שורה ארוכה של התבטאויות פומביות שנויות במחלוקת שעוררו סערות ציבוריות לאורך השנים. בין היתר, הפיץ קידר בעבר תיאוריות קונספירציה שלפיהן יגאל עמיר אינו האיש שרצח את ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, והוא מוכר בציבור ובתקשורת בשל תפיסותיו הניציות והנוקשות מול העולם המוסלמי והערבי.

בצה"ל סירבו להודות באופן רשמי כי עמדותיו האידאולוגיות או אמירותיו מן העבר הן שהובילו לפסילתו המקצועית מהובלת התוכנית. עם זאת, בצבא אישרו רשמית כי קידר הוא אכן האיש שהוצע על ידי יוזמי התוכנית החרדית להוביל את המיזם, וכי בחיל המודיעין סירבו לאשר את המינוי ודרשו כי אדם אחר יוביל אותה במקומו. מד"ר מרדכי קידר לא נמסרה תגובה רשמית לדברים.

עד רגע זה לא התקבלה תגובה מד"ר מרדכי קידר